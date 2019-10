Sánchez avisa a Torra: “No puede repetir el fracaso del referéndum”

En el quinto día de movilizaciones y disturbios en Cataluña, ante la jornada que el Gobierno prevé más problemática por las marchas y la huelga contra la sentencia del ‘procés’, Pedro Sánchez ha querido transmitir “moderación”.

El presidente en funciones quiere evitar palabras que puedan encender aún más el ánimo de los independentistas, y este viernes, en Bruselas, donde ha participado en el Consejo Europeo, ha asegurado que el Ejecutivo no caerá en respuestas “exaltadas”. Pero eso no significa que piense a eludir la “firmeza democrática”, ha subrayado Sánchez, que también ha advertido al ‘president’, Quim Torra, sobre los peligros de repetir el “fracaso” de un referéndum de autodeterminación.

El Gobierno considera que la propuesta de Torra, anunciada el pasado jueves en el Parlament, de volver a votar sobre la secesión de Cataluña, muestra su soledad y falta de iniciativa ante la compleja situación actual. La prueba, argumentan en la Moncloa, es que los partidos independentistas desconocían la iniciativa y se desmarcaron con matices de ella.

“Después de la sentencia, convivencia –ha dicho Sánchez-. He apelado a que era necesario abrir una nueva etapa. Ya se ha cerrado la judicialización de una crisis política. No se puede repetir un camino que ha llenado de frustración y fracaso a la sociedad catalana.

Es muy importante que el independentismo entienda que la sociedad catalana está dividida, fracturada. Lo primero que tiene que hacer el independentismo es reconocer a la otra parte. Cataluña no es un solo pueblo. Es plural, tiene muchos pueblos. Hay una parte mayoritaria de Cataluña que no quiere la independencia. Hay que tratar de llegar a un acuerdo. Pueden tener una mayoría parlamentaria, pero no tienen una mayoría social. Torra tiene que aspirar a gobernar al conjunto de la sociedad catalana, y no solo a una parte, la más radical”.

La “legitimidad social”

Su intervención ha estado dominada por el intento de calmar los ánimos. Sánchez ha avisado de que quienes “comenten una ilegalidad responderán por ello más pronto que tarde”, porque “no habrá ninguna impunidad para los hechos vandálicos”, pero también ha insistido, como en todas sus últimas comparecencias, en alabar la labor de los Mossos d’Esquadra y su coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado durante estos días de disturbios.