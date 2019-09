Salas de rehabilitación dan fisioterapia gratuita

Bien sea por lesiones óseas o musculares derivadas de algún tipo de trauma físico, enfermedad o por los embates de la edad muchas personas necesitan el apoyo de fisioterapeutas, quienes a través de su conocimientos y herramientas especiales ayudan a aliviar el dolor y recobrar la movilidad.

La fisioterapia nace en Venezuela en los años 60 de la mano de la terapeuta ocupacional May Hamilton y la fisioterapeuta Katherine de Brecht, quienes comienzan a formar parte del personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) en un centro piloto ubicado en el Hospital José María Vargas, en Caracas.

El concepto antiguo de la fisioterapia la define como una rama paramédica, con el propósito de optimizar la recuperación de la persona, mediante la aplicación de métodos para reparar lesiones físicas, limitaciones o discapacidades relacionadas con el aparato motriz.

Salas de rehabilitación integral (SRI) En concordancia con la fisioterapia, como herramienta terapéutica y de prevención enfocada en servicios integrales de salud, se crean las salas de rehabilitación integral (SRI) que coexisten con los centros diagnósticos integrales (CDI), centros de alta tecnología (CAT) y centros asistenciales especializados, como el Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa.

Desde el punto de vista de la rehabilitación las SRI brindan este servicio de manera gratuita y ambulatoria a las personas con deficiencias y discapacidades motoras, de la comunicación, psicoeducacionales, viscerales, deformantes, generalizadas, locales y otras, con el objetivo final de restaurar las potencialidades perdidas a consecuencia de alguna lesión o problema congénito.

En la SRI Amelia Blanco ubicada en la av. Andrés Bello, la doctora Minerva Simoza, jefa en el referido centro, detalló que el servicio de fisioterapia se ofrece de 8.00 am a 4.00 pm de lunes a sábado, para pacientes citados desde los consultorios populares y los centros de diagnóstico integral.

Destacó que, de acuerdo a su capacidad, las SRI ofrecen las especialidades de fisioterapia, terapia ocupacional, podología, defectología, logopedia, foniatría, rehabilitación con electroterapia, termoterapia, magnetoterapia, hidroterapia y gimnasio terapéutico para adultos y niños.

En los servicios de rehabilitación y fisioterapia de las SRI que están en la mayoría de los estados del país, convergen pacientes de diversas edades, con las siguientes patologías: bursitis, artritis, fracturas, esguinces, dolores musculares, hernias discales, espolones, trastornos del lenguaje y secuelas de accidentes cerebrovasculares, entre otros.

Prevención y tratamiento

Se trata de dar a conocer el papel de la fisioterapia para la recuperación completa y que los efectos se mantengan en el tiempo, y para ello se debe cumplir con un perfil, el cual, de acuerdo con la fisioterapista Nidia Mata, se resume en excelente comunicación, destreza manual, coordinación visual, fuerza física, vocación de servicio, alto sentido del compromiso y mucha responsabilidad.

Explica la experta que las personas esperan la dolencia para acudir al médico e igual pasa con el fisioterapista, quien también tiene una labor preventiva a través de la difusión de buenos hábitos de postura y la realización correcta de actividad física.

Según la información aportada por la fisioterapista, muchas actividades cotidianas implican esfuerzo físico que puede ocasionar lesiones; sin embargo, advierte que no hay que dejar de lado la convivencia con la tecnología que implica el uso constante del celular, las computadoras y los infaltables tacones que usan las damas, que si no se utilizan adecuadamente pueden ocasionar tensiones sobre la postura, provocar desequilibrios musculares y lesiones leves o graves.

En este sentido, ofrece varias recomendaciones para evitar los consabidos daños musculares u óseos:

-Tomar conciencia de la mala postura corporal y buscar asesoría.

-Hacer ejercicios, estiramientos simples y respiración diafragmática para aliviar la tensión muscular.

-Procurar usar el teléfono celular al nivel de los ojos y no inclinarse hacia delante.

-Al usar la computadora el teclado debe estar a la altura del codo, la pantalla al nivel de los ojos y levantarse de la silla cada 40 minutos.

-Si no se puede evitar ponerse tacones, mantener una buena postura cuando se usen.

-Para levantar pesos es recomendable agacharse y no doblarse.

-Hoy la fisioterapia es una profesión respetada cuyo campo de acción se ha ampliado no solo desde la labor curativa, sino a través de su rol preventivo.

RAMAS de la fisioterapia:

-Cardio-respiratoria: Recuperar la función cardiorrespiratoria y mantener en óptimas condiciones las vías aéreas de los pacientes.

-Neurológica: Atención directa a personas con diferentes lesiones del sistema nervioso central o periférico.

-Neuropediátrica: Especialidad para niños o niñas con lesiones neurológicas específicas: síndrome de down, autismo, parálisis cerebral, distrofias musculares, mielodisplasias, espina bífida, síndrome de West, síndrome de Arnold Chiari, entre otras.

-Área deportiva: Intervención y prevención especializada a las lesiones de los deportistas.

-Terapia de la mano: Ejercicios destinados a recuperar la movilidad de la mano después de un trauma.

-Terapia manual: diferentes técnicas específicas para la movilización y recuperación del tejido conectivo que envuelve los músculos, tendones y celulas (Fascia).

-Área general: Intervención especializada en traumatología.

Dónde estudiar?

-Universidad Central de Venezuela (Distrito Capital), Universidad Arturo Michelena (Estado Carabobo), Universidad Politécnica Territorial De Los Altos Mirandinos Cecilio Acosta (Uptamca) – (Estado Miranda), Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton (CUR). (Distrito Capital).