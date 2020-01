Rusia crea comité para reformar su Carta Magna

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, creó este miércoles un comité de trabajo para que se encargue de preparar las enmiendas para la reforma a la Carta Magna de la nación europea.

Eeste comité estará conformado por el vicejefe del comité constitucional del Consejo de la Federación (Senado ruso), Andrei Klishas, el jefe del comité de la Duma (Cámara Baja) para Asuntos de Construcción estatal, Pavel Krashennikov y Talia Jabriev de la Academia de Ciencias.

Este comité deberá debatir y analizar las propuestas para la enmienda constitucional sobre las condiciones para la candidatura presidencial, la aprobación por la Duma del primer ministro y el Gobierno, así como el trabajo del Senado.

La reforma a la Carta Magna fue uno de los temas presentados más temprano por el jefe de Estado ruso en su mensaje anual ante la Asamblea Federal que reúne a las dos cámaras legislativas del país.

En su discurso, Putin recalcó que su país no necesita una nueva Carta Magna, pues a su juicio «el potencial de la Constitución del año 1993 no se ha agotado».

Sin embargo, propuso someter a un debate público unas enmiendas a la Constitución, las cuales considera «justificadas e importantes para el desarrollo de Rusia como un Estado de derecho y de bienestar social en el que las libertades y los derechos de los ciudadanos, la dignidad humana y el bienestar representan el valor supremo».

Así, planteó implementar «unos requisitos todavía más estrictos deben aplicarse a las personas que se postulan a la Presidencia de la Federación de Rusia».

La persona que presente su candidatura para ser presidente debe «residir en el territorio de Rusia por no menos de 25 años», así como no debe tener «nacionalidad extranjera ni permiso de residencia en otro país, no sólo en el momento de participar en las elecciones sino nunca antes», propuso. Reseñó AVN.