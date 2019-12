Rusia apelará sanciones de la WADA por supuesto dopaje

Rusia irá hasta la Corte de Arbitraje Deportivo, para que revoque la decisión que tomó la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA, siglas en inglés) de prohibir a ese país participar en importantes competiciones internacionales.

La apelación la llevará a cabo la agencia antidopaje rusa, RUSADA, luego de que realizarán una votación para rechazar dicha acción al considerarla como «un castigo colectivo», reseña Xinhua.

«Confío en que eso ocurrirá dentro de 10 o 15 días. Tras lo cual, la pelota estará en la cancha de la WADA y la situación se desarrollará dentro de las fronteras legales», indicó el jefe de la junta supervisora de la RUSADA, Alexandr Ivlev.

El pasado 9 de diciembre el comité ejecutivo de la WADA, prohibió la participación de Rusia, de participar en eventos como los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020. Esto debido a que el Comité de Revisión y Cumplimiento (CRC) de la fundación denunció a finales de noviembre el «carácter incompleto y no fiable» de los datos proporcionados por el laboratorio antidopaje de Moscú y se pronunció por imponer sanciones a Rusia, indica Sputnik.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó la decisión de la WADA como «injusta y no se ajusta al sentido común».

«Creo que esta no es solo una decisión injusta, sino también poco razonable. Las decisiones se tomaron con respecto a la participación de los deportistas bajo bandera neutral en los últimos Juegos Olímpicos. Ahora somos castigados por lo mismo una vez más. Este no es el caso en ningún sistema legal. La decisión de la WADA contradice la Carta Olímpica. Si no hay quejas ante el Comité Olímpico Ruso, el equipo nacional debe actuar bajo su propia bandera, y nosotros debemos ayudarle y asistirle», dijo Putin.