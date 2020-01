Reino Unido se retira de la Unión Europea este viernes

Tras 47 años de haber formado parte de la Unión Europea (EU), el Reino Unido se retira este viernes de esa comunidad al ser apoyado por el 52% de los británicos que votaron a favor del Brexit en el referendo de 2016.

«Lo más importante que hay que decir esta noche es que esto no es un final, sino un comienzo. Un momento de verdadera renovación y cambio», declaró el primer ministro de esa nación, Boris Johnson.

Resaltó que dicha situación representa además «el amanecer de una nueva era» para el Reino Unido.

Por su parte, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, alertó que con la ruptura el país enfrentará una encrucijada.

«Podemos construir un Reino Unido realmente diverso, internacionalista y con mirada al futuro, o podemos retroceder y entregar nuestros principios, derechos y normas a cambio de garantizar acuerdos comerciales negociados a toda carrera y de un solo lado con Donald Trump y otros», expresó.

La separación se llevará a cabo en a las 22:00 hora local, reseña Prensa Latina.

De acuerdo con el Tratado de Retirada, aprobado tanto por el Parlamento británico como por la Eurocámara, a partir de este sábado se iniciará un periodo de transición de 11 meses, durante el cual Londres y Bruselas tratarán de definir los términos de su nueva relación comercial.

El Reino Unido continuará pagando su membresía a Bruselas, el libre movimiento de personas seguirá y las licencias de conducción todavía serán válidas a ambos lados del canal de La Mancha, al igual que las pólizas de seguro médico.

La única diferencia será que los parlamentarios británicos ya no participarán en la Eurocámara. Además, no podrán solicitar a Alemania la extradición de algún sospechoso, pues las leyes germanas prohíben entregar a sus ciudadanos a países que no sean miembros de la UE.