Referencias: Ojos

“Ojos… de jóvenes y viejos. En todos laos’ del mundo. De todos los colores. De rey o vagabundo. Ojos que ríen, ojos que lloran. Ojos que piden, ojos que imploran. Ojos que están llenos de esperanza. Dando gritos de hasta cuándo…”. ¿Puede haber un crimen más simbólico? ¿Puede haber en Nuestra América una tristeza más cantada? Pregunto como venezolano primero y como melómano después.

Ver, decimos ver, cómo un heredero de la estirpe de Augusto Pinochet se abalanza cobardemente sobre el pueblo de Pablo Neruda para reprimir lo mejor de su juventud, dejándolos literalmente a ciegas, y todo esto ante el silencio cómplice de Rubén Blades, no tiene perdón de Dios.

El mismo Poeta de la Salsa que no deja de criticar a la Venezuela que, con sus fallas, decidió tomar su propio sendero. Un Rubén que ahora hace mute hollywoodense ante Sebastián Piñera.

¿Qué arguye, con su locuacidad característica, el cantautor panameño ante el gañán sureño que masacra a todo un pueblo y les “vacía sus globos oculares” a la muchachada porque no se calan el neoliberalismo? ¿Qué dice el autor de Pedro Navaja de esa vitrina —envidiada y prospera “democracia”— del país austral que se hizo añicos de un día para otro? ¿Qué le dices tú Rubén a los venezolanos —que por legítimas o por locas razones— emigran hacia el lar nativo de Gabriela Mistral, que tal “milagro económico” no existe y que las libertades están confiscadas hace años? Como hace años le dijiste mal dateado a Nicolás Maduro: “Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente; Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución”; cabría preguntarte Rubén si en ese momento te referías al líder bolivariano o estabas haciendo un ejercicio de futurología aludiendo al mandón chileno. No lo sabemos, ¡como ya ni hablas!

Tranquilo mi admirado, duerme tu siesta setentona y no mires para atrás, ni te retrates, ni gloses palabras empeñadas, ni metaforices con las voces “siembra”, “latino”, “se puede”. No aludas las lesiones oculares de centenares de chilenos. Tampoco digas nada —como tu admirada Michelle Bachelet— sobre el toque de queda, las violaciones, los asesinatos, los excesos de carabineros. No nos obnubiles con tu verbo rutilante sobre 1% con más ingresos en Chile que posee 26,5%, mientras que 50% de los hogares de menores ingresos accede solo al 2,1% de la riqueza neta de ese país en las últimas décadas. Chévere, Rubén, que esos jóvenes “son los ojos de mi pueblo viendo como echar pa’lante, esos ojos de estudiantes, que el cielo los bendiga y el futuro ‘e nuestra raza y de América Latina”. Ellos son el porvenir soberano que ya tú no ves, mi pana.