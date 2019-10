Rafael Correa ratifica llamado a elecciones anticipadas en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ratificó este viernes su llamado a elecciones anticipadas ante la grave conmoción social y política que atraviesa el país producto del paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional impulsado por el mandatario Lenín Moreno.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, Correa exhortó al presidente Moreno y a la Asamblea Nacional de Ecuador a aplicar los caminos constitucionales y democráticos para acabar con el sufrimiento del pueblo ecuatoriano.

“Ya vivimos problemas similares en el viejo país, por eso la Constitución del 2008 en su artículo 130 y 148 establece que en caso de grave crisis política y conmoción interna, la Asamblea y el presidente podrán anticipar elecciones generales. ¿Entonces qué esperan? ¿Ya no hay suficientes muertos? ¿Acaso no tenemos una gravísima crisis política y conmoción interna? Que la insensatez de un hombre apegado al poder o los intereses a los que sirve no le hagan más daño a nuestra gente”, manifestó en un audiovisual publicado en la red social.

Correa extendió su solidaridad con los familiares de los fallecidos, agredidos, detenidos y a todos aquellos que han sido víctimas de la brutal represión que se vive en las calles de la nación.

Las manifestaciones en Ecuador se iniciaron el 3 de octubre, tras el anuncio del gobierno de Moreno de una serie de medidas, catalogadas como “paquetazo”, que incluyen el aumento del precio de los combustibles (hasta 123%, en el caso del diésel), la disminución de 30 a 15 días del período vacacional para la clase obrera, entre otras medidas, reseñan medios internacionales.

En esta semana de protestas se han registrado cinco muertos, 929 detenidos y 554 heridos, de acuerdo con el balance más reciente de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, reseña AVN.