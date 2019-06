Proyecto A y Maleh “Buscamos una voz cálida y fresca”

Proyecto A buscó refrescar su repertorio y su oferta musical con el primer lanzamiento de este año, por ello hace unos días presentó el tema Vida, junto a su colega Maleh, el cual está incluido en su producción 24/7 de puro nivel.



El promocional fue escrito por Tony Martínez, con arreglos musicales de Tomás “Monchy” Bernal y el español Paco Ortega. Vida se grabó entre España (Musigrama) y Caracas (Audio Place), contando con la colaboración del ingeniero de de sonido ganador de un Latin Grammy, Jean Sánchez.



Sócrates Cariaco, Ozzie Rincón y Richard Sánchez conforman actualmente el trío salsero que buscó en la incorporación de la joven cantante “una voz cálida y con feeling. Queríamos frescura para nuestro proyecto. Siempre nos ha gustado reinventarnos, hacer cosas nuevas y compartir con nuestros colegas”, comentó Rincón.



¿Pero por qué la escogieron a ella y no a otra intérprete?

Fue nuestro mánager quien nos dijo que había conseguido a una muchacha que se adaptaba perfectamente a lo que buscábamos. Cuando llegamos al estudio supimos que era ella y lo que hemos vivido ha sido una experiencia increíble a su lado, dijo Sócrates.



Maleh no es una cantante de salsa. ¿Fue díficil acoplarse?

Me sentí identificada con la letra, porque es un tema fuerte, con personalidad, que se parece a mí. Ciertamente no soy cantante de salsa, pero siempre la escuché en mi casa, oyendo todo tipo de música. Así que no fue complicado ponerme a cantarla en el estudio. Siento que fue una buena decisión para mí, señaló Maleh.



El sonido es más calmado, parecido a lo que se conoció como salsa romántica.

Es una historia de desamor y por eso había que hacerlo de esta forma. Nosotros apostamos a colaboraciones. Ya lo hicimos en Europa. Lanzamos para ese mercado un tema con una intérprete de bossa nova y jazz, pero para nuestro país buscábamos una voz más latina, pero al mismo tiempo melodiosa, explicó Sócrates.



¿Pensaron cómo sería la reacción del público con esta colaboración?

Hasta ahora los fanáticos se han portado muy bien. La acogida ha sido bastante buena y a eso apostamos. A diversificar el público de ambos, comentó Richard.

Apostamos a que no solo mis fanáticos pueden ver lo versátil que puedo ser, sino que también conozcan la música de los muchachos. Tal vez no están acostumbrados a verme cantando salsa, pero así no solo ven mi trabajo, sino que también los conocen a ellos, añadió Maleh.



¿Cuáles son los planes con esta grabación conjunta?

Ya grabamos un videoclip, el cual está en nuestro canal de YouTube. Estamos promocionándolo, porque próximamente vamos a hacer una presentación a los medios, en la cual no solo vamos a invitar a Maleh para que cante con nosotros, sino que haremos una retrospectiva de lo que ha sido la carrera musical de Proyecto A. Asimismo, vamos a hacer una serie de presentaciones en Colombia, donde lo daremos a conocer, al igual que el lanzamiento en Perú, República Dominicana y Estados Unidos. Es una bonita oportunidad para rescatar la salsa a dos voces, informó Rincón.



¿Esto abre la posibilidad de que el grupo haga más dúos?

Ya lo habíamos intentado con No te vas, la versión que hicimos del tema de Nacho. No pudimos cuadrar los tiempos para poderlo grabar con él, aunque nos dio su autorización y respaldo. Esperemos que en el futuro podamos seguir sumando colaboraciones, las cuales no solo nos benefician a nosotros los cantantes, sino también al público.