Pronostican nuevas elecciones en España por falta de acuerdos políticos

Tras los intentos fallidos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos para lograr un acuerdo y formar Gobierno, España parece avanzar hacia una nueva convocatoria de elecciones generales el próximo martes.

Después de la última ronda de conversaciones de más de cuatro horas, celebrada en el Congreso de los Diputados, los representantes de las dos toldas políticas terminaron culpándose mutuamente por no lograr un acuerdo, informó la agencia Xinhua.

“No hay una vía para alcanzar un acuerdo”, dijo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, quien además invitó a Unidas Podemos a reflexionar sobre lo que España no merecía, unas nuevas elecciones o la carencia de un Gobierno progresista.

Mientras tanto, el representante de Unidas Podemos, Pablo Echenique, explicó que “el PSOE no se mueve de su planteamiento de Gobierno de partido único, como si tuviera mayoría absoluta. Y nos ha planteado que si no aceptamos ese marco, no debe de volver a haber reuniones”.

A pesar de estos desacuerdos, los partidos políticos retomarán las conversaciones en septiembre ante una nueva sesión de investidura prevista para el 23 de este mes, pero si no se consigue un acuerdo, España celebrará elecciones generales el 10 de noviembre por cuarta vez en cuatro años, detalla Xinhua.