El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo que no excluía la posibilidad de que su comité realice más audiencias en la investigación de juicio político que iniciaron al presidente norteamericano, Donald Trump.



En declaraciones al programa “State of the Union” de la cadena CNN, Schiff dijo que su comité continúa con los trabajos de investigación y que no permitirá que la administración de Trump detenga el proceso.

Agencias