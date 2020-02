Presidente pide reforzar el Plan de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica

Profundizar las jornadas de visita casa por casa en función de garantizar el abordaje integral de los venezolanos mediante el Plan de Atención de Víctimas de la Guerra Económica, solicitó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el tercer aniversario del Carnet de la Patria.

«Hay cosas que yo he pedido y no se han hecho, no nos dejemos engañar, es necesario que sigamos nuestra agenda de gobierno. El pueblo lo sabe, vamos a cambiar todo lo que está mal hecho, esa es nuestra agenda prioritaria», dijo.

Desde Fuerte Tiuna en Caracas solicitó al secretario ejecutivo del Movimiento Somos Venezuela, Mervin Maldonado, desarrollar más apoyo en las bases de misiones.

Por su parte Maldonado, detalló que los mecanismos de registro se encuentran en proceso de actualización para perfeccionar la recolección de información en los despliegues comunitarios.

“En la aplicación VQR se creó un módulo del Plan de Atención para cargar las necesidades y solicitar directamente las ayudas que se requieran. Esta herramienta significa un salto cualitativo y tecnológico para ser más eficientes”, subrayó.

A través de un pase televisivo hacia la Base de Misiones “Mirada del Comandante Eterno”, ubicada en la parroquia La Vega, en Caracas, se pudo conocer que actualmente 87 mujeres están protegidas con el Plan Parto Humanizado; 67 por Lactancia Materna; 196 por la Misión José Gregorio Hernández; 900 por Hogares de la Patria y 556 por Amor Mayor.