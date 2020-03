Portal web de Min Salud contiene información veraz sobre el Covid-19

Las medidas preventivas y demás información autorizada sobre el Covid-19 puede ser consultada en el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Salud, www.mpps.gob.ve, la cual está sustentada en el monitoreo en tiempo real y boletines diarios divulgados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Publicidad

La información verificada por la autoridad sanitaria venezolana a través de la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Enlace Reglamento Sanitario Internacional detalla la distribución geográfica mundial de los casos reportados, confirmados, en evaluación y las muertes ocasionadas por esta cepa que se manifiesta como gripe.

Además, mediante el usuario en la red social Twitter, @MPPSalud, el ministerio refiere cada uno de las recomendaciones y conclusiones más relevantes sobre la base de las orientación de la OMS y otros organismos de carácter internacional.

En ese sentido, explica que los síntomas y afectaciones que causa el Covid-19 son similares a las enfermedades respiratorias comunes como secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre.

El pasado jueves, el titular de la cartera de Salud, Carlos Alvarado, instó a la población a mantener la calma y confiar en las acciones preventivas que el Gobierno Nacional ha desplegado en todo el país, ante el nuevo virus.

Alvarado también indicó este viernes que sostuvo una reunión con los directivos de escuelas de Caracas para socializar las medidas preventivas y multiplicarlas en los estudiantes, al tiempo que reiteró que hasta la fecha no existen casos de esta enfermedad en el país.

“Los y las docentes son portavoces extraordinarios, y uno de los elementos más importantes para reforzar es la información, no hacerse eco de rumores, hay cientos de casos falsos en las redes”, expresó Alvarado, quien también asentó que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene en puertos y aeropuertos.

Entre las acciones preventivas contra esta enfermedad está el no contaminar las manos, utilizar pañuelos de papel, mantener las superficies limpias con agua jabonosa o cloro puesto que el virus es sensible al calor y a los detergentes, así como permitir que el aire fluya en los espacios y evitar fumar para no exponer vías respiratorias a infecciones.