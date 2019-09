Oposición británica evalúa acudir a la Justicia si Johnson se niega a acatar ley sobre Brexit

La oposición de Reino Unido evaluará este fin de semana acudir a la Justicia de la nación en caso de que el primer ministro Boris Johnson se niegue a acatar la ley aprobada por el Parlamento este miércoles, en la que se impide la salida de la nación de la Unión Europea (UE), el próximo 31 de octubre, sin llegar a un acuerdo.

De acuerdo con medios internacionales, algunos diputados de oposición – entre ellos los llamados “rebeldes” del Partido Conservador –, prepararían medidas legales, si Johnson no acata la nueva legislación y solicita a la UE una prórroga para retirar a Reino Unido, acción en la que está en desacuerdo el primer ministro.

El proyecto de ley – del que se espera aprobación del jefe de Estado, la Reina Isabel II – establece que Johnson tiene hasta el 19 de octubre para aprobar un acuerdo con la UE, en caso de que no se logre, el primer Ministro deberá pedir una prórroga del “Brexit” de un lapso de tres meses o la fecha que designe el mecanismo comercial europeo.

Tras aprobarse, el pasado miércoles, una una moción que permite al Parlamento tomar el control de la agenda parlamentaria; Boris Johnson solicitó que se aprobara la convocatoria a unas elecciones anticipadas para el próximo 15 de octubre, no obstante, esta propuesta fue rechazada por la Cámara de los Comunes, que cuenta con la facultad de llamar a elecciones.

La propuesta de Johnson – quien se convirtió en Primer Ministro el pasado mes de julio tras la renuncia de Theresa May por no llegar a un acuerdo sobre el Brexit – será evaluada nuevamente este lunes, sin embargo, los partidos de oposición afirmaron que no apoyarán la moción. Para poder convocar a unas elecciones parlamentarias anticipadas, el primer ministro británico necesita la aprobación de dos tercios del Parlamento.

La votación se dará días antes de que el Parlamento quede suspendido hasta el 14 de octubre, fecha en el que se prevé que Johnson presente un nuevo programa parlamentario, refieren los medios.