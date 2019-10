Ofrecen jornadas gratuitas de despistaje de ansiedad y depresión

Hoy por hoy, la depresión y ansiedad son elementos que a diario perturban al ser humano, a tal punto que pueden llegar a causar dificultades evidentes en sus actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, y hasta las relaciones con otras personas, impidiéndoles ejecutar sus planes y proyectos con éxito.

Pensando en ello, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), en alianza con el Centro de Salud En Persona, ha preparado una amplia jornada de bienestar personal, de la mano de destacados profesionales y especialistas quienes, a través de charlas y actividades, brindarán su apoyo a todos quienes de manera gratuita, deseen participar y disfrutar de un

día diferente, cargado de herramientas que les permitirán mejorar su estado emocional y cumplir con sus metas, sobre todo en estos momentos.

A la licenciada Karina Paredes, directora de EN Persona y promotora de la jornada, le parece preocupante el aumento en casos de ansiedad, depresión y suicidio en la población venezolana. Acotó que desde el 2007, la tasa de emergencias por ataques de pánicos y depresión severa ha aumentado hasta en un 15%.

“Existen estudios que afirman que más del 70% de los venezolanos hemos desarrollado trastornos mentales debido al contexto socio político en el que vivimos. Ello nos hace pensar en la necesidad de brindar apoyo al ciudadano, que no sólo debe afrontar sus conflictos personales sino a un contexto de situaciones de permanente lleno de

incertidumbre, a través de un diagnóstico para saber su estado emocional presente y una serie de actividades que le brinden información”.

La actividad se desarrollará el jueves 10 de octubre, en el auditorio de la clínica, a partir de las 9.00 am hasta las 4.00 pm. Durante este tiempo, se llevarán a cabo charlas terapéuticas, despistaje de ansiedad, estrés y depresión, además de ejercicios de relajación.

Temas como “Neuropsicoinmunología, la importancia de los pensamientos, emociones y el impacto en el cuerpo”, a cargo del doctor Omar Barrios, Psicoinmunólogo; “El manejo de la incertidumbre”, con la psicólogo Miriam Salazar y “El agradecimiento y disfrute del presente”, con la licenciada Emma García, Coach Ontológico, son algunos de los tantos que se abordarán durante la jornada, que promete una buena asistencia.

De igual manera, el operativo de despistaje de estrés, depresión y ansiedad estará disponible a lo largo de todo el día y de manera gratuita, para todos quienes deseen participar.

Para completar el ciclo de bienestar, el GMSP ha dispuesto una ronda de ejercicios relajantes, como la yoga, que se realizará de 9.00 am a 10.00 am y de 2.00 pm a 3.00 pm; la meditación, de 11.00 am a 12.00 m y de 3.00 pm a 4.00 pm, y finalmente una cata de té, de 10.00 am a 11.00 am. Los interesados en participar pueden acercarse ese día a la sede de la institución o reservar su cupo llamando a los números (0212) 655.56.86, 0414-CLINICA (254.64.22) y 0424- CLINICA (254.64.22). También pueden comunicarse a través del correo: clinicagmsp@grupomedsp.com.