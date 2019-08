“No more Trump, no mas Trump” gritó el pueblo de Tulio Febres Cordero de Mérida

En el marco del rechazo al bloqueo de EE.UU a Venezuela, este jueves se llevó a cabo una manifestación en el estado Mérida, en apoyo al gobierno venezolano y en rechazo a las acciones de Donald Trump.

La manifestación convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), movilizó a las fuerzas de base del Eje Panamericano, para rechazar los decretos del gobierno estadounidense que buscan el sufrimiento de los venezolanos.

Con el liderazgo del protector del estado Mérida, Jheyson Guzmán, el pueblo andino rechazó al grito de “No more Trump, no mas Trump”, las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense para crear una hambruna y causar sufrimiento a los venezolanos.

“Trump que saque sus manos de Venezuela. La envidia que tiene Trump al presidente Maduro y a Chávez es que nuestros niños van la escuela gratis y son alimentados. No nos perdonan que tememos riquezas debajo de la tierra y ellos no lo tienen y lo necesitan porque están en crisis. El gobierno gringo esta causándole sufrimientos al pueblo bloqueando alimentos y medicinas. Lo que le gritamos al mundo es que Trump nos deje en paz, nosotros tenemos de todo para ser felices y no puede venir cualquiera a arrebatárnoslo”, denunció Oliva Araujo, residente del sector La Florida de Tulio Febres Cordero.

La jornada donde ondeó el tricolor nacional en señal de dignidad, estuvo acompañada de la alcaldesa, Ana Rivera, por el municipio Tulio Febres Cordero, así como del alcalde, Daiver Galacio, por el municipio Caracciolo Parra y Olmedo, el primer mandatario de Justo Briceño, alcalde Benito González y por la alcaldía del municipio Julio César Salas, Silvio Torres.

Otro de los participantes fue José Santiago, quien rechazó las medidas coercitivas de bloqueo y cerco financiero y comercial de la Casa Blanca.

“Rechazamos todas las acciones gringas que nos han impuesto con fines políticos y para llevarse y saquear nuestras riquezas. Trump aquí te decimos, saca tus manos de Venezuela”, dijo Santiago.

Las consignas y afiches elaborados a mano por el pueblo humilde dejo demostrada la hidalguía de los venezolanos, frente a los más terribles ataques que hayan sufrido los hijos de Simón Bolívar, en los últimos 200 años.

Guzmán, precisó a los medios de comunicación que se trata del respeto a la soberanía, independientemente de la tendencia política del soberano.

“El Decreto de Obama, hoy tiene crueles consecuencias para nuestro pueblo, por eso rechazamos estas viles agresiones. No puede ser que un imperio venga a saquear, a robar lo que nos pertenece. Este es el mismo pueblo de hace 500 años que enfrentó y venció al imperio español y que esta dispuesto y firme para defender la patria y la soberanía”, ratificó Guzmán quien invitó al pueblo a sumarse a la gran jornada de recolección de firmas que se harán llegar a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que se pronuncié y proteja a los venezolanos.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Rivera, reafirmó el carácter independentista de los venezolanos.

“Estamos de la mano de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, en una gran unidad nacional para junto al pueblo hacer llegar nuestra voz ante la ONU. Que lo sepa el mundo, aquí esta un pueblo firme y de pie defendiendo nuestros Derechos Humanos que están siendo vulnerados de manera grosera y hostil por Donald Trump y el pueblo lo condena”, indicó Rivera.

Estas manifestaciones antiimperialistas continúan en el estado Mérida y para el día de mañana viernes 16 de agosto se movilizarán los municipios Obispo Ramos de Lora, Alberto Adriani y Andrés Bello.