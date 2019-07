Negaron la nacionalidad argentina a Catherine Fulop por sus opiniones sobre el Holocausto

La actriz Catherine Fulop, comparó la situación actual de Venezuela con el pueblo judío en los campos de concentración.

“¿Por qué crees que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo, mi amor? No, porque dentro los judíos eran los peores, eran los más torturadores dentro de los campos de concentración”, dijo Fulop en una entrevista radiofónica, comparando el accionar de Maduro, sosteniendo que recibe apoyo por parte de los ciudadanos para mantenerse en el poder.

A través de su cuenta Twitter, la venezolana que tiene más de 20 años radicada en Argentina, pidió disculpas, sin embargo sus declaraciones influyeron en una decisión judicial sobre su doble nacionalidad.

Quiero expresar mis disculpas más profundas a la comunidad judía porque mis expresiones del día de hoy pudieron ser consideradas ofensivas o malinterpretadas. Sin ambigüedades, mi respeto y admiración al pueblo judío, más aún un día como hoy en el aniversario de la Shoa #NuncaMas — Catherine Fulop (@catherine_fulop) May 2, 2019

La jueza de San Martín, Martina Forns, decidió excusarse de intervenir en el pedido de nacionalidad argentina de Catherine Fulop debido a sus dichos contra el pueblo judío, al considerar que sus declaraciones tienen “contenido discriminatorio y ofensivo”.

Forns decidió mantenerse al margen y abstenerse de ser quien le otorgue la nacionalidad argentina a la actriz: “Tales expresiones provocan en la suscrita violencia moral para continuar entendiendo en esta causa, fundada en motivos graves de decoro y delicadeza”.

“El otorgamiento de la nacionalidad argentina comporta un honor que no se concede automáticamente, sino que exige una acreditación llevada a cabo con la máxima seriedad acerca de los requisitos pertinentes, incluso aquellos atinentes a circunstancias que podrían obstar el beneficio solicitado”, sumó la jueza al inhibirse.

Por su parte la actriz venezolana dijo desconocer las razones de la jueza. “Ella evidentemente ya me juzgó. Considera que cometí un delito y no soy honrosa para tener la ciudadanía argentina”, dijo a un medio argentino y agregó que aún no está cerrado su caso.

“Mi ciudadanía sigue en curso, está en su juzgado. Es evidente que ella hizo un juicio de valor sobre mi persona, más allá que estuve 26 años acá siendo una buena ciudadana, nunca cometí un delito y formé una familia con mucho esfuerzo y trabajo”, puntualizó Fulop.