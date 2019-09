Miles de argentinos acompañaron al candidato presidencial Alberto Fernández

El candidato presidencial Alberto Fernández, visitó la provincia de Salta, Argentina, donde miles de ciudadanos ovacionaron su discurso en el que denunció las políticas negativas y promesas incumplidas del gobierno de Mauricio Macri.

“En cuatro años han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, dejando sin trabajo a cientos de miles, cerraron pequeñas y medianas empresas, y hoy el presidente se da cuenta que esto no puede pasar”, expresó el aspirante por el partido Frente de Todos ante la multitud.

“Presidente, no prometa aquello que prometió una vez y no cumplió, no vuelva a decir que hay fuentes de trabajo (…) que llegó la hora de combatir la pobreza, porque lo único que hizo fue introducir en la pobreza a cinco millones de argentinos”, prosiguió en su discurso Fernández, citado por Prensa Latina.

También señaló que le trocará manejar “una Argentina que gobernaron ladrones de guantes blancos y que le dieron a sus amigos empresarios grandes negocios que tuvimos que pagarlos cada uno de los argentinos”, sin embargo, invitó a sus seguidores “a avanzar hacia un horizonte con justicia social, con salud y educación pública para todos, y recuperar el trabajo. En ese horizonte Argentina crecerá y los especuladores terminarán”, expresó.

Dijo que en su recorrido por todo el país sureño, ha escuchado los mismos reclamos: necesidades de una gran mayoría que demanda “salir de este estado deplorable que está sumido Argentina”.

El próximo 27 de octubre se efectuarán los comicios presidenciales, se estima, de acuerdo con encuestas, que la dupla Fernández-Fernández derrote, en primera vuelta, al actual presidente y candidato, Mauricio Macri.

AVN