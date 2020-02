Mediática mundial manipula noticias en caso de corrupción de Guaidó

Manipular cada noticia que evidencia la trama de corrupción en la que se encuentra envuelto el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, ante el mal manejo de fondos robados a Venezuela mediante Citgo, Monómeros y los fondos de una supuesta ayuda humanitaria, es el método que utiliza la mediática mundial para silenciar las acciones ilegales, denunció este sábado el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez.

«La mediática mundial ha adquirido nueva modalidad. Pero ha llegado un momento en que resulta imposible tapar la pudredumbre. Las grandes corporaciones muestran la noticia y después la esconden por completo y eso lo hacen todos: publican y luego esconden», aseveró Rodríguez, durante una rueda de prensa que ofreció en el Palacio de Miraflores, en Caracas, reseña AVN en su portal web.

Las afirmaciones se basan en las publicaciones hechas por medios de comunicación internacionales a finales de 2019, cuando informaban sobre los nexos de Guaidó con el financista venezolano Alejandro Betancourt, actualmente investigado por la justicia estadounidense por lavado de dinero.

Tal afirmación fue negada por Guaidó durante una entrevista con el Diario Nuevo Herald, de Estados Unidos, el 1 de febrero de 2020, en la cual dijo no tener ningún tipo de relación con Betancourt «y no la vamos a tener, lo he dicho varias veces», sin luego ser desmentido por los medios que antes habían demostrdo lo contrario.

Ante esto, Rodríguez recordó que en noviembre pasado el diario estadounidense The Washington Post publicó que el abogado personal de Trump, Rudolph W. Giuliani, era uno de los asesores legales clave de Alejandro Betancourt en Washington, en el juicio en su contra por el lavado de 1,2 mil millones de dólares.

Giuliani solicitó al Gobierno de Donald Trump «clemencia» para Betancourt, debido a que su cliente «financiaba a la oposición en Venezuela».

Luego, el 22 de enero de 2020, la agencia de noticias Reuters recalcó esta información al publicar las declaraciones de Giuliani a fiscales, a quienes aseguró que Betancourt «brindó asistencia para los esfuerzos políticos de Guaidó».

Este hecho quedó registrado por la misma agencia de noticias británica en agosto de 2019, cuando sacó a la luz la reunión en la finca El Castillo del Alamín, España, entre Giuliani y Betancourt, en la cual participaron, además, Lev Parnas – empresario ucraniano-estadounidense – e Igor Fruman, socio de Giuliani, así como Wilmer Guaidó, padre del parlamentario de derecha.

«La nueva modalidad es muéstralo y escóndelo. Nosotros estamos obligados a mostrar porque son muestras fehacientes de lo que ha hecho el señor Juan Guaidó», recalcó Rodríguez.