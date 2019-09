“Matamos la relación natural del niño con los animales”

Un niño rebelde que a los siete años vio morir decapitada a una serpiente por el solo hecho de dejarse ver por los humanos, y que en vez de quedarse callado ante el espectáculo de la muerte preguntó ¿por qué?, es hoy en día un defensor profesional de esos seres que en multitud de formas y tamaños nos acompañan en el recorrido de la vida.

Ernesto Parilli mantiene la pregunta, ¿por qué atacar de buenas a primeras a cualquier bicho que se mueva y que sea diferente a nosotros? La búsqueda de la respuesta le ha llevado un montón de años en los que ha dedicado su esfuerzo a comprender a los grandes, medianos y pequeños representantes del reino animal y transmitir ese conocimiento a los demás. Todo comenzó en el Parque Miranda de Caracas, donde trabajó con la colección de fauna. Parilli aún recuerda con susto el pimer día de labores cuando siendo adolescente se vio ante el catálogo de especies que estarían a su cargo y con las cuales iba a interactuar a diario. “Esa fue mi gran escuela, llegar a marcar tarjeta con 17 años, ver en lo que me estaba metiendo, dice el famoso culebrólogo en entrevista con Últimas Noticias.

Unas cuantas décadas después del episodio de la serpiente asesinada, Ernesto sigue siendo ese niño que se maravilla ante la naturaleza, y aunque ha tenido encuentros con toda clase de seres vivos en varios continentes, Parilli afirma categórico que las víboras siguen siendo sus preferidas. Cuenta que una vez en Amazonas lo acusaron de brujo por haber sacado cuatro anacondas de un río en una sola noche; tiene un serpentario en Sartenejas repleto de ejemplares de todas partes del país y del exterior; despistó a unos alemanes que querían llevarse un ejemplar del estado Bolívar cuyo veneno tiene propiedades contra el cáncer; la cuaima piña es su favorita de todas las que ha manoseado.

“Me identifico con las serpientes, lo normal es asociarlas con el demonio, eso es culpa de la iglesia que personificó al diablo con la sepiente, el cuento de Adán y Eva, eso está en la siquis del catolicismo”, afirma.

-¿Cómo nace tu apego con la fauna?

-Por esos traumas que vive uno cuando ve cómo maltratan a animales para que hagan lo que uno quiere, habiendo maneras mucho mas dóciles de llevarlos.

-¿Cómo logras eso?

-Siempre hay un rango de seguridad en esas manipulaciones, es el espacio que tiene el animal para defenderse, esa es tu línea amarilla que no debes pasar hasta que te dé permiso.

-¿Cómo sabes si está tranquilo?

-Por la respiración, por la actitud. Cuando le notas la respiración tranquila te puedes acercar, un paso a la vez.

-¿Hay alguna especie con la que prefieres no trabajar?

-Evito decir con este animal no, porque con todos se puede, eso si respetándoles su espacio y tratando de conocer hasta donde te lo permitan. Ahora, los más delicados son los reptiles, que son con los que yo más he trabajado, mi área de confianza, y a veces no sabes con qué te van a salir, en especial los caimanes.

-¿Cómo te va con los más pequeños, los arácnidos, los insectos?

-Ahí la dinámica es más tranquila porque desde el punto de vista de agilidad son más pasivos. Si trabajas con escorpiones hay técnicas, es un animal tranquilo pero tiene un veneno que te puede matar.

-¿Hay una ley natural en la relación entre el humano y el animal?

-Como humanos matamos la comunicación natural que tienen los niños con los demás animales: no lo toques, porque ta va a lastimar, es peligroso. Le vas creando una resistencia a ese niño que naturalmente busca el contacto con la fauna.

-¿Todo ese conocimiento te sirve para tratar a la gente?

-Con la gente es más complicado porque tú nunca esperas que una persona te agreda y me ha pasado. Con el animal estás predispuesto a que algo puede pasar, pero con el humano no. Hay personas violentas otras más permisivas. Sería como plantearse con cada persona hasta dónde se puede llegar en una conversación