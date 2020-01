MAS: Apuesta por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral

La vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, reiteró que esa tolda política apuesta por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que conlleve al país a una ruta electoral “transparente, creíble y aceptada por la mayoría del país”.

Verdeal rechazó que sectores extremistas quieran imponer una agenda de violencia. “Abogamos por una salida pacífica, constitucional y electoral a lo que vive Venezuela”, puntualizó.

Llamaron a todos los actores políticos del país a consolidar el entendimiento necesario para generar un panorama favorable en contraposición a los intereses políticos partidistas y solucionar los problemas del pueblo.

La dirigente masista aseveró que no proponen que los actores políticos abandonen sus ideas y lineamientos, sino que se trata de no colocar sus fantasías individuales y de buscar salidas que no estén contempladas en la Carta Magna.

VTV