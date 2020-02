Maduro felicitó a la movilización que conmemoró 31 años de El Caracazo

Felicito la hermosa marcha de nuestro pueblo que salió a las calles de Caracas a conmemorar los 31 años del Caracazo y a decirle NO al neoliberalismo, NO al capitalismo y NO al intervencionismo del imperio yankee. Estamos de pie, en lucha y victoria. ¡Viva Venezuela! pic.twitter.com/Tompk9id2z