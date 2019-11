Macri quiere negociar la deuda con el FMI antes de dejar el poder

El ministro de Hacienda de Argentina, Hernán Lacunza, aseveró este viernes que el gobierno de Argentina está dispuesto a negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), adquirida en 2018 por el presidente saliente Mauricio Macri, antes de que asuma el poder, el próximo 10 de diciembre, Alberto Fernández.

“La negociación por la deuda la puede empezar nuestro gobierno o el próximo cuando asuma. Nosotros estamos dispuestos a ir a negociar con el FMI junto con quién decida el gobierno entrante”, expresó Lacunza durante una rueda de prensa, citada por la agencia de noticias Xinhua.

Dijo que Argentina no entrará en un default por la deuda que mantiene con el FMI, con el que firmó un acuerdo stand by por aproximadamente 57.000 millones de dólares, de las cuales ha desembolsado 44.000 millones y aún se mantiene en suspenso el desembolso de los últimos 5.700 millones de dólares del mes de septiembre.

“Nuestro problema es de plazos más que de montos. Argentina no necesita entrar en default (cesación de pagos), tiene una negociación por delante”, recalcó el titular del Ministerio de Hacienda, citado por la agencia de noticias china.

A pesar de que aseveró que la deuda de la nación suramericana representa el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), economistas afirman que la deuda es el 100% del PIB, lo que generaría un default en el país.

“No es una deuda impagable en su volumen. Argentina no tiene problema de solvencia, lo que no tiene es liquidez”, señaló, al tiempo que afirmó que el gobierno de Macri deja una “herencia no deseable” en materia económica al país.