López Obrador reitera gratuidad del sistema de salud mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró recientemente que el servicio de salud público que se presta en el país suramericano a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) debe ser gratuito.

El Insabi comenzó a operar el pasado 1 de enero en sustitución del antiguo Seguro Popular que condicionaba la atención sanitaria a los mexicanos por el pago de cuotas y la afiliación al mismo, se espera que con la nueva institución «las personas sin seguridad social» reciban «atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones».

No obstante, se han denunciado casos de instituciones de salud que mantienen el cobro cuotas para dar atención sanitaria a los mexicanos. La Secretaría de Salud de ese país habría informado que el esquema sólo será para el primer y segundo nivel de atención (centros de atención primaria y hospitales generales respectivamente) manteniéndose el pago de cuotas para centros de salud especializados, que además han incrementado el monto de las contribuciones de los pacientes.​​​​​​, refiere Telesur.

El primer acto de deshonestidad y corrupción que comete el gobierno es desproteger a los más necesitados

Jugar con la vida de las personas, nada tiene que ver con combatir la corrupción

El problema más grave y urgente que debemos combatir, es la estupidez de quienes gobiernan hoy

AMLO cuestionó el cobro de «cuotas de recuperación» en las instituciones de salud, “Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque, en efecto, eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”, expresó.

El mandatario afirmó que han registrado resistencias en la aplicación de la gratuidad en el acceso a la salud, fundamentalmente de quienes han hecho uso indebido de los recursos recaudados, “hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces -y no todos- hacían mal uso de esos recursos, o sea, estaba podrido el sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias””, puntualizó.

López Obrador destacó que tanto la salud como la educación son derechos irrenunciables, «Nosotros lo que queremos es crear un instituto de salud pública de primera y gratuito porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos. Si yo estoy enfermo, ¿cómo no me van a curar nada más porque no tengo para pagar? ¿No me van a atender y me voy a morir? Es muy injusto eso, es un derecho humano fundamental”.