Maduro presidió acto de conmemoración del 82º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana

El presidente Nicolás Maduro presidió ayer el acto celebratorio del 82° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desde donde planteó a ese componente precisar “cuáles son las tareas de aquí en adelante”.

Maduro recordó que fue en la Asamblea Constituyente de 1999 cuando se le dio rango constitucional a la GNB por iniciativa del entonces presidente Hugo Chávez. “20 años después, debemos plantearnos…qué significa ser vanguardia en el campo de la respuesta al imperialismo”, dijo el Jefe de Estado al dirigir unas primeras palabras durante el acto celebrado en el patio de la Academia de la GNB ubicada en Fuerte Tiuna.

Siguiendo ese mismo hilo, Maduro indició que la GNB debe debatir “cuáles son las misiones principales para combatir el delito que viene desde Colombia; somos víctimas de ese estado fallido”. Recalcó que Colombia le ha entregado su frontera al delito, a los contrabandistas, al narcotráfico y grupos generadores de violencia.

El primer mandatario recordó que hace un año, en el acto del 81° aniversario de la GNB “llegó el terrorismo convertido en drone desde Colombia y pretendían asesinarnos a todos”, aludiendo al atentado con aeronaves no tripuladas lanzadas en la avenida Bolívar.

“Hoy a un año podemos decir que estamos de pie, vivos y victoriosos hoy más que nunca”, acotó. Al respecto, un grupo de militares que resultaron heridos en el mencionado atentado con drones, le entregó a Maduro una imagen del ave fénix. “Resurgimos de las cenizas de la maldad, somos el pueblo del ave fénix”, comentó Maduro.

Prevenir el delito. Durante el evento, tomó la palabra Fabio Zavarce Pabón, comandante general de la GNB, quien recordó que el componente jefaturado por su persona “debe prevenir el delito”.

Pero aclaró que la GNB debe estar consciente que Venezuela enfrenta “una guerra pluriofensiva dirigida por Estados Unidos”. Refirió que a raíz de ello el país se ha convertido en un “laboratorio social de la canalla imperial”.

En ese contexto alertó a los EEUU que “no nos provoquen, porque estamos convencidos de no fallar”. Y advirtió “para que lo sepa el mundo, que el presidente Maduro no está solo; no pasaremos a la historia como traidores”.

Al evento asistieron el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Remigio Ceballos; el presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso y el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, entre otros

El músculo

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) está conformada por 71.523 integrantes, según el general José Alfredo Rivero Bastardo, director de la academia de ese componente.