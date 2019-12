Hernann Escarrá: Constitución Bolivariana reorganizó el Estado venezolano

Durante la Sesión Especial de Conmemoración del Vigésimo Aniversario de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente de la Comisión Constitucional Constituyente, Hermánn Escarrá, indicó que la “Revolución Bolivariana de Venezuela consolidó el contrato más importante con la historia, que no es otro que el de la libertad, la igualdad, la justicia social y los anhelos del pueblo, no como profecía; si no como acción permanente y fuerza moral.

“La Venezuela de hoy lleva en su espalda lo que hemos llamado los ciclos políticos constitucionales”, agregó.

Indicó igualmente en su alocución el constituyente Escarrá, que “esa Constitución declara que la República es irrevocablemente libre e independiente, fundamentando su patrimonio moral y valores de igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar”.

Al respecto, Escarrá amplió en su derecho de palabra durante la Sesión Especial llevada a cabo en el Palacio Federal Legislativo, que “la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía, con las atribuciones del Poder Originario, debe reorganizar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico; pero esta Asamblea Constituyente en uso de esas atribuciones que le son inherentes; podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de cualquier autoridad que conforme el Poder Público, he allí su supra constitucionalidad y su soberanía”, enfatizó.

Añadió además, que “con el cumplimiento del Decreto de Convocatoria con base a los artículos 347, 236 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro Moros convoca al proceso popular constituyente, con fundamento en el legado del Comandante Chávez y la Constitución pionera y fundacional de 1.999; con los siguientes objetivos: la paz, la convocatoria del diálogo nacional para contener la escalada de violencia política, perfeccionar el sistema económico post petrolero, buscar satisfacer las necesidades de la población, constitucionalización de las misiones y grandes misiones, garantía de los derechos sociales del pueblo, ampliación de las competencias del Poder Judicial, no sólo para enfrentar los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, violación, violencia de género contra niños y niñas, si no los delitos contra la patria y la sociedad tales como la corrupción y el terrorismo”

Destacó además que entre los objetivos del Decreto en mención, se debe “profundizar la democracia participativa y protagónica, nada menos que mediante las Comunas. ¡Con Comunas todo, sin Comunas nada!. Los Consejos de trabajadores y trabajadoras, la defensa de la soberanía, la integridad de la nación contra el intervencionismo extranjero imperial y propugnar el concepto del mundo pluripolar y multicéntrico”.

Añadió igualmente que entre los objetivos del Decreto, el jefe de estado, Nicolás Maduro, solicitó “una especial atención en los derechos de la juventud, pidiendo un capítulo constitucional especial, que contenga desde un trabajo digno y liberador hasta el acceso a la primera vivienda y la protección de las madres jóvenes, el desarrollo de una cultura ecológica y la preservación de la vida en el planeta, además del Decreto, la petición de un capítulo especialísimo sobre los derechos de la mujer en el que hay unanimidad absoluta en la Asamblea Constituyente”, destacó el jurista Hermánn Escarrá.

VTV