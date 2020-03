Gobierno rechaza falsas noticias sobre contagio de covid-19 en el país

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, rechazó este jueves las falsas noticias sobre la propagación de coronavirus Covid-19 en Venezuela, cuyo objetivo es generar zozobra en la población.

“Aquellos que pretenden instaurar sus matrices de destrucción de Venezuela se van a quedar con las ganas, se van a quedar con los crespos hechos ¿Qué necesidad hay de insistir en la miseria? en vez de ayudarnos entre todos y todas”, expresó.

En ese sentido, en declaraciones desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez presentó pruebas audiovisuales que desmienten un supuesto caso de coronavirus en el hospital de Guatire, estado Miranda, el cual fue viralizado por la derecha venezolana a través de las redes sociales, acotó.

La ciudadana manifestó no haber recibido atención y aseguró tener un grave cuadro de dificultad respiratoria, como consecuencia del virus; sin embargo, de acuerdo con el Ministro, el presidente Nicolás Maduro Moros instruyó esclarecer la situación resultando ser una noticia falsa.

“Fue un Viceministro al hospital de Guatire y encontró a la señora en perfecto estado de salud; la señora no está febril, no tiene dificultad respiratoria, dio negativo en la prueba por Covid-19 ¿Qué necesidad hay por razones políticas de actuar así? ¿Cuánto dinero que se necesita para atender otro paciente se gastó en materia de pruebas, tratamiento?”, subrayó.

De igual forma; anunció que harán circular, por las cuentas oficiales en las plataformas digitales y prensa nacional, el libro The Coronavirus Prevention Handbook: 101 Science-Based Tips That Could Save Your Life (101 consejos basados ​​en la ciencia que podrían salvar tu vida) de Wang Zhou, en aras de promover las prácticas de higiene para evitar la propagación del virus.