Gobierno de Colombia presenta matanza de menores como falsos positivos

El Ministerio de Defensa colombiano volvió a recurrir a la figura de falsos positivos para esconder la matanza de siete menores de edad, tras un bombardeo a una zona donde el Gobierno afirmó que era ocupada por los exrebeldes de las FARC-EP, que volvieron a las armas en fecha reciente, refiere Telesur.

El senador del Partido de la U, Roy Barreras, presentó pruebas documentales de la información que el Gobierno del presidente Iván Duque pretendió ocultar cuando reportó el ataque a un bastión de los disidentes de las FARC-EP.

En la sesión en el Congreso, en la cual se debatió una moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, Barreras dio a conoer el informe de Medicina Legal, “no conocido por los colombianos”, publicado el 19 de septiembre pasado, en el cual se revela que en la operación fallecieron siete niños.

Barreras denunció en la sesión de ayer martes que en septiembre pasado el ministro Botero informó de la muerte de “14 delincuentes” pertenecientes a disidencias rebeldes en Caquetá, pero omitió la matanza a civiles.

En su exposición, Barreras señaló que el ministro presentó a 14 delincuentes muertos, empaquetados en unas bolsas, durante el desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias de los Grupos Armados Organos (GAO) Residual.

Sin embargo, omitió que en esas bolsas estaban siete niños, entre ellos una menor, que fueron presentados como miembros de los llamados GAO residual, una forma en la cual las autoridades colombianas identifican a los disidentes de las FARC-EP.

Barreras cuestionó que no se sabe si hubo más menores de edad muertos, pues “los otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que las pruebas técnicas permitieron decir que tenían menos de 20 años”.

Hay que recordar que parte de la “nueva política” de Mindefensa consistió en disminuir los estándares de certeza previos a los ataques con el resultado de estos ataques violatorios del DIH — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) November 6, 2019

El pasado 2 de septiembre, el ministro Botero anunció al país el exitoso resultado de la operación y precisó que fueron “dados de baja” 14 disidentes de las FARC-EP en Caquetá, a lo cual se sumó el presidente Iván Duque.

En el informe de Medicina Legal se evidencia que se recibieron 18 cuerpos, de los cuales 14 se pudieron identificar y allí se detectó que siete eran de menores de edad.

Los cuatro restantes no han podido ser identificados por el bombardeo que ocurrió.

“Presentó ese bombardeo como un éxito militar con una baja de 14 criminales, dice él, pero le ocultó al país que siete eran niños, incluyendo una niña de 12 años, y eso nunca se lo contó al país”, manifestó este miércoles el senador de la U en diálogo con Radio Caracol.

#ElMinistroDeDefensaDebe garantizar la vida de los habitantes de este país. #LeQuedóGrande conducir unas fuerzas que deberían lograr paz en los territorios y no violentar a sus poblaciones, a sus niños y sus territorios. pic.twitter.com/tzIwXQ6sWQ — FARC (@PartidoFARC) November 6, 2019

“Una persona que miente repetidamente no merece estar en un Ministerio de Defensa”, añadió Barreras en la entrevista.

Reiteró que “el ministro dijo al país que dio de baja a 14 criminales, resulta que siete personas eran niños y puede que cuatro más pero no se han podido reconocer. No hay información de que sean niños reclutados, pero así fuera no se puede catalogar de criminal ni matarla. Si fue un error militar por qué ocultarlo”.

“La mentira frente a los hechos delictivos, son falsos positivos. El ministro está omitiendo los hechos”, insistió.

Barrera detalló que sos niños fueron bombardeados con un uso excesivo de la fuerza y hoy el ministro de Defensa, cita a una rueda de prensa para explicar dicho operativo.