Gobierno argentino tendrá en 15 días los detalles sobre el apagón

La causa de la falla masiva del sistema de interconexión, que este domingo ocasionó la interrupción del servicio eléctrico en Argentina, Uruguay, Paraguay y algunas ciudades de Chile, se conocerá en un lapso de 15 días, informó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

El análisis, que ejecutará la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), se realizará a partir de la información suministrada por las empresas de distribución, que tendrán 72 horas para presentar los datos contenidos en las “cajas negras eléctricas”, reseñó AVN.

“Las empresas tienen que presentar los informes y veremos qué ocurrió porque los resarcimientos deben pagarse. Depende qué ocurrió”, apuntó durante una conferencia de prensa.

Lopetegui, quien reconoció que no cuentan con información sobre lo sucedido, enfatizó que si bien no descartan ninguna posibilidad, un posible ciberataque no se encuentra dentro de las “alternativas primarias”.

El funcionario, quien calificó el apagón masivo como “algo muy grave”, destacó que tomarán las medidas pertinentes para evitar que la falla masiva ocurra nuevamente.

En horas de la noche, la Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima (Edesur) informó la reposición del servicio eléctrico al 100% de los usuarios.

No obstante, medios de comunicación argentinos aseguraban que alrededor de 10.000 usuarios del área metropolitana de Buenos Aires continuaban este lunes sin suministro de energía eléctrica.