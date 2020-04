GNB capturó a joven por incitar al terrorismo por sus redes sociales

Comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a un joven por incitar a hechos de violencia en las estaciones de servicios del estado Barinas.

De acuerdo a la información policial, el individuo se dedicaba a subir en sus redes sociales mensajes de incitación a la violencia y actos de terrorismo, por lo que la GNB realizó un trabajo de inteligencia y logró la captura del ciudadano en el sector La Cochinilla, parroquia Barinitas del municipio Bolívar.

El gobernador Argenis Chávez indicó que los organismos de seguridad están alertas para evitar hechos desestabilizadores en el estado Barinas y rechazó que algunas personas se presten para crear caos, en medio de la crisis generada por la pandemia en todo el mundo.

El ejecutivo regional aseguró que el detenido confesó a las autoridades que había recibido de parte de factores de la oposición la cantidad de 80 dólares por promover la violencia en la entidad.

«Hoy nuestra @GNB_BARINAS puso tras las rejas a este sinvergüenza que financiado por la oposición fascista de Barinas, estaba incitando al odio y al caos en las estaciones de servicio, a través de sus redes sociales. Aquí los violentos y terroristas no tendrán cabida. No les voy a permitir que me vengan a desestabilizar el estado”, escribió el gobernador en sus cuentas de Instagram y Twitter.

