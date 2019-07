General activo le responde al ex director del Sebin

El general de brigada (Ejército), Ovidio de Jesús Delgado Ramírez retó al ex general Manuel Christopher Figuera a sostener un debate televisado “para decir la verdad sin tapujos” sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Delgado Ramírez, el retador, es el jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Monagas; mientras que el retado, Cristopher Figuera, fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cargo desde donde encabezó la intentona golpista del pasado 30 de Abril, según las investigaciones del Ministerio Público. Actualmente se encuentra en Estados Unidos.

“Cristopher, las tantas veces que me has nombrado y el espacio nacional e internacional que me has dedicado, me hace ver y entender que si tienes algo de pena y consciencia aún y tienes remordimiento por lo que hiciste pero lamentablemente ya es irreversible, tu alma le pertenece al diablo y ya estás en el infierno”, escribió Delgado Ramírez en un documento que hizo circular de manera privada.

El jefe de la Zodi-Monagas le recordó a Cristopher Figuera que guarda en sus seis teléfonos personales asignados todos los mensajes que intercambiaron antes del 30-A.

“Tus mensajes escritos y de voz son parte del tesoro que guardo para ese día que anuncias en que nos veamos de nuevo las caras y la historia permita rendir cuentas a favor del bien y del mal. Te suenan las frases de “Ovidio envíame los números telefónicos del personal de Corpoelec y dales una arenga de esas de las tuyas, revolucionarias”. O te suena el 23 de Enero de este año “Ovidio vuelve mierda a esos escualidos coños de sus madres que están jodiendo, pero no dejes pruebas ni rastros”.

Pero además le señaló que guarda el mensaje de whatsapp del día 30 de abril pasado cuando le preguntó si se había volteado. “Y me respondiste de tanto insistir: mantente leal tú hermano”, acotó.

El general Delgado Ramírez le inquirió al ex director del Sebin sobre su presunta vinculación con la finca El Tejero y una empresa de televisión por cable en Punta de Mata (Mon). “O te recuerdas cuando yo comandaba la Brigada de Caribe en Guasdualito, Apure y me dijiste que me reuniera con la guerrilla del ELN y la FARC, a Dios gracias no lo hice tampoco, me ofreciste hasta los contactos, te acuerdas?”, reclamó el general.

Delgado Ramírez también le recordó a Cristopher Figuera las tantas veces que hablaron de no abandonar jamás a “nuestro pueblo humilde”. Y finalmente le da las gracias “por deslindarte y aclarar que me odias y serías capaz de quitarme la vida”.

Para despedirse, Delgado Ramírez le pregunta a su compañero de armas si duerme tranquilo. “Te veo desmejorado en los videos y mensajes que te sacan; será el mea culpa”, concluyó el jefe de la Zodi-Monagas.