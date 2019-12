Fiscalía de Bolivia libera a exjefa de Gabinete de Evo Morales

La exjefa de gabinete del mandatario constitucional de Bolivia Evo Morales, Patricia Hermosa, fue puesta en libertad por la Fiscalía boliviana este lunes ante la falta de elementos que la vinculen con los casos abiertos por «sedición y terrorismo».

Por su parte, uno de los abogados de Hermosa, Gróver Salazar, manifestó que el fiscal de materia determinó la liberación de la acusada al no tener indicios de participar en hechos de terrorismo o de haber financiado a grupos terroristas.

“El fiscal ha establecido que no existe ningún elemento que la vincule a la denunciada en el entendido que no existen esos indicios racionales. No existen elementos de objetividad que la vinculen, que haya financiado a algún terrorista, que haya cometido actos de terrorismo”, informó Salazar.

Según la disposición del Ministerio Público de Bolivia, el líder indígena debe presentarse ante la Fiscalía de La Paz para responder a la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Luego de casi 15 años de supremacía política del MAS, sus dirigentes y miembros se enfrentan a cargos penales por delitos presuntamente cometidos en el contexto del golpe de Estado consumado por la derecha el pasado 10 de noviembre.