Fiscal general se solidariza con las protestas populares en Chile

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, expresó su solidaridad al pueblo de Chile “que está siendo hostigado y asesinado” durante las protestas contra las medidas neoliberales del presidente Sebastián Piñera.

“Como defensor de derechos humanos doy mi solidaridad al pueblo de Chile que hoy estaá siendo asediado, hostigado, asesinado por los pinochetistas de ayer y de hoy, nunca debemos olvidar que Sebastián Piñera es un pupilo estrella de Pinochet”, dijo durante una conferencia de prensa este miércoles, para dar a conocer el balance del Ministerio Publico contra los delitos de extorsión y secuestro.

Saab condenó el silencio ante la vulneración de los derechos humanos durante las manifestaciones populares en Chile y Ecuador, por parte de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima e incluso de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidos, Michelle Bachelet.

“Esto pasa también en Ecuador porque quieren imponer a sangre y fuego un paquete neoliberal. Ahí si no hay OEA, ahí si no hay Grupo de Lima, Almagro, Bachelet, no existe nada, es vergonzoso ver estas acciones”, subrayó, reseña AVN.