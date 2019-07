Filven Portuguesa será del 17 al 19 de julio

La 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), se instalará en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa, del 17 al 19 de julio y, tendrá como homenajeada a la escritora, prologuista y presentadora de libros de poesías y dramaturgia, María Elena Monteiro Mosquera (1967).

Mosquera es miembro de la agrupación cultural FANEP, en calidad de actriz, cuentacuentos y coordinadora del Encuentro de Nuevos Escritores de Portuguesa.

Asimismo, desde 1986 ha participado en las obras “Diles que no me maten”, del cuento “El llano en Llamas ” de Juan Rulfo; “El hombre que hacia Click” de Abraham Esayag y “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas.

El folclore regional del llano dará su toque particular a esta gala del libro, en la que el público podrá disfrutar, desde muy temprano, conversatorios, presentación de libros, conferencias, talleres, pabellón infantil y una variedad de títulos que forman parte de la oferta que tiene programada la Filven, entre las que se encuentran publicaciones de las editoriales del Estado El perro y la rana, Monte Ávila Editores y Biblioteca Ayacucho, informa nota de prensa del Cenal.

De igual manera, niños y niñas podrán acceder, a títulos como “Píntate de Colores”, de Norma Guatarama y Maitén Dautant, con ilustraciones de Rongny Sotillo; “La vida secreta de abuela Margarita”, de Laura Antillano, o “Imagínate tú”, un libro sobre la imaginación de Rod Medina, con ilustraciones de Rodrigo Acosta y Anthony Fernández.

Toda la programación del capítulo Portuguesa de la Filven, está disponible en las páginas web http://filven.cenal.gob.ve yhttp://www.cenal.gob.ve y las redes sociales del Cenal en Twitter @cenalfilven, Instagram @cenal_filven y Facebook/cenalfilven.