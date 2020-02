Faría: La Misión Venezuela Bella tiene el éxito asegurado

El trabajo articulado entre la Misión Venezuela Bella, alcaldías, gobernaciones, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el Consejo Federal de Gobierno y el Poder Popular permitió que durante 2019 se recuperaran 2255 espacios de interés común para reentregarlos a las comunidades.

El balance de esa gestión fue difundida este miércoles 12 de febrero con el lanzamiento de un vídeo clip que da a conocer las obras rehabilitadas en 167 ciudades por la Misión Venezuela Bella, que nació en el fragor de la batalla «para recordarnos que somos una tierra de gracia, donde la sonrisa, la alegría y la esperanza son derechos que nadie nos va a arrebatar si trabajamos juntos».

Así lo ha expresado la presidenta del Órgano Superior de la misión, Jacqueline Faría, para quien es un gran compromiso continuar con esta labor en 2020 cuando, por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, la meta es impactar los 335 municipios del país, reseña nota de prensa.

«Es un privilegio que se nos haya encomendado esta tarea. Al asumir la Misión nos ponemos a disposición de esa voluntad tan grande que tiene el Presidente de una Venezuela bella 100% para el bienestar del pueblo», dijo Faria.

Asimismo, destacó que este primer año de existencia de la misión, que se creó en enero de 2019, demostró que sí se puede a pesar del bloqueo del que es víctima la nación.

Cultura de mantenimiento

De las obras recuperadas, 356 son espacios públicos, 109 arterias viales y 290 iglesias o templos de oración. Muchas de ellas fueron ejecutadas de la mano directa de las comunidades que aplicó sus proyectos y participó para concretarlos.

Faría subrayó la importancia de la cultura de mantenimiento en los espacios ya rehabilitados. En este sentido, detalló que los principales encargados de esta tarea son las alcaldías, con el apoyo de las gobernaciones, y ahora jugarán un papel fundamental la Brigadas Comunales de Producción y Trabajo, cuyo protagonista es el pueblo organizado.

Finalmente, destacó que propiciar el reencuentro es el gran beneficio del trabajo que hace la misión. «Al capitalismo no le conviene que nos encontremos, que nos organicemos, le conviene es meternos en un centro comercial para estar viendo vidrieras y que no te puedas relacionar porque quiere el individualismo, que nos separemos, que no nos conectemos. El gran beneficio es propiciar el rescate de los lugares de encuentro para que ocurra ese encuentro que nos fortalece, que nos hace cada vez mas invencibles», afirmó.