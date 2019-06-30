FANB lamenta fallecimiento Rafael Acosta Arévalo

Este sábado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a través de un comunicado oficial informó al pueblo venezolano el lamentable fallecimiento del Capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo.
Acosta Arévalos en situación de reserva activa permanecía detenido por investigación penal militar. Asimismo explica que el Oficial superior el día viernes 28 de junio fue presentado ante el juez militar tercero de control en Fuerte Tiuna y antes de iniciar la audiencia de presentación se desmayó siendo trasladado al Hospital Militar Vicente Salias.
Reza el documento que a pesar de brindársele la debida atención médica, falleció, activándose los protocolos correspondientes por parte del CICPC y la dirección técnico científica del Ministerio Público a fin de practicar la autopsia de ley y determinar las posibles causales del deceso.
Comunicado íntegro
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA INFORMA A LA COLECTIVIDAD NACIONAL, EL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL CAPITÁN DE CORBETA RAFAEL RAMÓN ACOSTA ARÉVALO, CI 9.661.191, EN SITUACIÓN DE RESERVA ACTIVA; QUIEN PERMANECÍA DETENIDO POR INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR.
EL PRECITADO OFICIAL SUPERIOR, EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019, COMO PARTE DEL DEBIDO PROCESO, FUE PRESENTADO ANTE EL JUEZ MILITAR TERCERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR, CON SEDE EN FUERTE TIUNA, Y ANTES DE INICIAR LA RESPECTIVA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, SE DESMAYÓ, RAZÓN POR LA CUAL EL JUEZ ORDENÓ SU TRASLADO INMEDIATO AL HOSPITAL MILITAR “DR. VICENTE SALIAS”, DONDE A PESAR DE BRINDÁRSELE LA DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA, FALLECIÓ. ACTO SEGUIDO, SE ACTIVARON LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL CICPC Y LA DIRECCIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, A FIN DE PRACTICAR LA AUTOPSIA DE LEY CON EL OBJETO DE DETERMINAR LAS POSIBLES CAUSALES DEL DECESO.
EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDANTE EN JEFE DE LA FANB, HA SOLICITADO AL MINISTERIO PÚBLICO Y DEMÁS ORGANISMOS COMPETENTES, INICIAR UNA PROFUNDA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS CUALES SE PRODUJO EL DECESO, RATIFICANDO DE ESTE MODO LA POLÍTICA DEL ESTADO VENEZOLANO DE INDEFECTIBLE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, MUY ESPECIALMENTE DEL DERECHO A LA VIDA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 43 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN.
LA FANB EXPRESA SUS MÁS SINCERAS PALABRAS DE CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES Y ALLEGADOS DEL CAPITÁN DE CORBETA RAFAEL RAMÓN ACOSTA ARÉVALO, A QUIENES OFRECEMOS NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD.
“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…
VIVIREMOS Y VENCEREMOS”
¡LEALES SIEMPRE TRAIDORES NUNCA!
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
GENERAL EN JEFE