Factores políticos de oposición coinciden en la necesidad de un dialogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un diálogo que “sepa tejer, que sepa bordar y que ponga la mesa en su santo lugar”, a juzgar por la exposición de tres políticos opositores entrevistados por Últimas Noticias.

A propósito de ese proceso de diálogo Gobierno-oposición, el pasado 17 de mayo se dieron “contactos preliminares” en Oslo, apadrinados por el gobierno de Noruega. Los encuentros son para buscar “una solución acordada y constitucional que incluya asuntos políticos, económicos y electorales”, según Noruega. Dichos contactos se dieron 17 días después del fracasado intento de golpe de Estado destinado al derrocamiento de Maduro que tuvo como epicentro el Distribuidor Altamira, ubicado frente a la Base Aérea Francisco de Miranda, donde se apostaron entre otros Leopoldo López y Juan Guaidó, líderes de Voluntad Popular.

Como resultado de esos primeros contactos, el país anfitrión anunció que representantes del Gobierno del presidente Maduro y la oposición liderada por Guaidó volverían a Oslo entre el 25 y 28 de mayo. Los patrocinadores de la nueva ronda de diálogos pidieron a las partes “máxima precaución” a la hora de informar públicamente sobre la iniciativa.

Las partes interpretaron esa aproximación inicial con distintos términos. Por ejemplo, Guaidó lo describió como un “encuentro de mediación” el cual concluyó “sin acuerdo”. El diputado opositor William Dávila calificó el evento como “unas conversaciones que efectuaron la gente de Noruega por separado”. Maduro bautizó el hecho como “diálogos por la paz y la estabilidad de Venezuela” cuyo propósito es “avanzar en la construcción de buenos acuerdos”. El canciller Jorge Arreaza habló de “importantes jornadas de trabajo”.

Estados Unidos no le arrienda ganancias a los diálogos de Oslo “porque el régimen los ha utilizado para dividir a la oposición y ganar tiempo”, según comunicado del Departamento de Estado. Hasta ahora no hay fecha para una nueva cita.

“Hay quienes dicen que el Gobierno es el que atiende el teléfono en Miraflores. Maduro está en Miraflores y yo desearía que saliera de Miraflores lo más pronto posible pero por la vía más democrática posible”, indicó Eduardo Fernández.

”Si es con Maduro, no podemos negociar nada suele decir la oposición; por el contrario, hay quienes sostenemos que si es con Maduro también. Maduro está en la presidencia, aunque yo quiero que se vaya ayer”, expresó Enrique Ochoa Antich.

“La crisis humanitaria debe dejar de utilizarse como un elemento de propaganda y activación política”, sostiene Henri Falcón.

Henry Falcón: “Hay que dejar de un lado el radicalismo

Henri Falcón, del partido Avanzada Progresista (AP), opina que la situación del país es crítica, al punto que “se perdió la gobernabilidad, la legitimidad de origen y del ejercicio de gobierno”. Por eso sostiene que mientras se tenga una visión distorsionada de la realidad, derivada de los intereses partidistas y las diferencias ideológicas, será “muy difícil llegar a un acuerdo”.

Conciente de esa maraña, el ex candidato presidencial llamó a “dejar la confrontación de un lado y el odio que dividió a Venezuela por 20 años”. Su llamamiento se afinca en la “situación terrible” que está pasando el pueblo venezolano por la pérdida del poder adquisitivo, según su análisis. Falcón sugiere para venideras rondas de diálogo una metodología que parta de “un análisis sincero de la crisis, sus posibles escenarios, discusión de las salidas y las soluciones a los problemas”. El líder de AP y ex gobernador de Lara se tranza por crear un ambiente para el diálogo tomando en cuenta que “hay que dejar de un lado el radicalismo” porque “es prioridad pensar en la gente, en el pueblo que se está muriendo de hambre; con el objetivo de buscar soluciones a sus principales problemas”

Enrique Ochoa Antich: “Se requieren acuerdos parciales”

Enrique Ochoa Antich, afiliado al grupo “Alianza por el Referendo Consultivo”, cree que todo intento de diálogo debe ser saludado, porque a la larga eso ayuda a resolver los problemas económicos y sociales. Pero alertó a los dialogantes y patrocinadores de esos encuentros que ello es un proceso largo.

No son cosas de un día para otro. Los diálogos de 15 días no resultan”, refirió Ochoa Antich quien recordó que el diálogo “más exitoso” en la historia de la humanidad fue el de Sudáfrica y aún así se llevó cinco años. “No voy a decir que aquí sea tan largo porque hay una acumulación de años y mucho trabajo adelantado”, aclaró. El dirigente político no cree en esa metodología de estar sentado en una mesa y no levantarse hasta que haya acuerdo en todos los puntos. “No se puede pretender todo a la vez; en el caso venezolano se requiere que sean negociaciones parciales a los fines de ir resolviendo temas”, explicó. Bajo esa modalidad, Ochoa Antich sugiere como prioridades el tema económico-social, procurar el levantamiento de algunas sanciones impuesta por Estados Unidos y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral para ir a una relegitimación de todos los cargos de elección popular.

Eduardo Fernández: “No hemos tenido diálogo serio”

Eduardo Fernández comenzó la conversación haciendo una distinción entre naciones civilizadas y primitivas. “En las naciones civilizadas se dialoga, en las naciones primitivas se apela a la fuerza, a la violencia”, dijo el ex candidato presidencial del partido Copei en las elecciones de 1988. Fernández aspira que Venezuela haya dejado atrás “esas prácticas primitivas” que la han caracterizado durante 200 años de vida independiente donde han prevalecido golpes de Estado, guerras civiles y madrugonazos.

El líder político cree en el dialogo como fórmula para dirimir los problemas. Pero asegura que “no hemos tenido diálogo serio, porque lo que se ha hecho es montar unos espectáculos transmitidos por televisión”. El ex parlamentario plantea tres puntos para el diálogo en Venezuela: primero, “atender la crisis humanitaria, económica y social…una asistencia masiva a través de la Cruz Roja o la organización Cáritas”. Segundo: la adopción de una ruta electoral “para resolver la crisis política”. Y el tercer punto con dos aspectos: “condiciones para ir a unas elecciones serias y confiables y con un CNE consensuado y observación internacional; y, cronograma para esas elecciones”.

Eduardo Fernández: