Evo Morales: Bolivia retomará su revolución democrática, solo es cuestión de tiempo

Bolivia volverá a retomar su revolución democrática y cultural con o sin Evo Morales, y eso es solo cuestión de tiempo, aseguró el líder indígena boliviano en entrevista concedida a Prensa Latina desde México, donde se encuentra en el exilio en protección de su vida tras el golpe de Estado.

Recordó que la política imperialista fracasó en la época de Néstor Kirchner, Hugo Chavez y Luiz Inacio Lula Da Silva lula, en una memorable reunión en La Plata, Argentina, en 2005, y despejó el camino hacia la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Comparó la acción inconstitucional en Bolivia con el golpe de Estado perpetrado el 11 de abril de 2002 contra el comandante Hugo Chávez en Venezuela, “cuando la reacción empresarial dio aquel golpe de Estado, lo secuestraron, dijeron que había renunciado e impusieron en su lugar al empresario, Pedro Carmona Estanga”, pero “el pueblo se levantó inmediatamente y el imperio norteamericano, la iglesia católica, la embajada de Estados Unidos, tuvieron que ceder y Chávez regresó a Miraflores, porque la gente lo arrancó de su secuestro, no se lo dejó quitar. En Bolivia, la lucha sigue y hay una movilización de la gente contra los golpistas”, aseveró.

Morales observó que ante la ausencia de golpes militares, Estados Unidos se inventó los golpes judiciales, los congresales “y ahora aplican en Bolivia otra modalidad”, subrayó.

“El golpe de la derecha se produce, además, cuando íbamos muy bien económicamente, en la seguridad alimentaria y en la eliminación de la pobreza, y eso es otro motivo más para incentivar el debate de analistas, investigadores, politólogos en beneficio de las nuevas generaciones”, consideró.

Morales reiteró que ante todo esto, es vital tomar en cuenta el levantamiento popular, las rebeliones contra un modelo económico desgastado como en Colombia, Brasil y otros que demuestran que el pueblo latinoamericano está en pie de lucha.

Por otro lado, reiteró su denuncia contra la Organización de Estados Americanos (OEA) de estar detrás del golpe de Estado en Bolivia, “es la responsable de tanta masacre. Convocó a nuevas elecciones, pero si dudaban y pensaban que no hay ganadores en primera ¿por qué no pidió ir a una segunda?”, reflexionó.

Morales recordó el planteamiento de crear una Comisión de la Verdad para demostrar que no hubo fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre en las cuales resultó reelecto por los votos del pueblo y puntualizó: “Si dicha comisión demuestra que no hubo fraude, hay que decir que el golpista es también la OEA”, además recalcó que si la Asamblea Nacional rechaza y no aprueba su renuncia, “sigo siendo el Presidente constitucional de Bolivia. Esa es la verdad”.