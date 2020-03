Establecen horarios para la venta de alimentos y medicinas en Barinas

El gobernador del estado Barinas, Argenis Chávez, estableció regulaciones para la comercialización de alimentos, medicamentos y el tráfico vehicular, como parte de la radicalización de la cuarentena anunciada por el presidente Nicolás Maduro, a fin de contrarrestar la propagación del covid-19.

Publicidad

Este lunes, durante una cadena de radio, el mandatario regional detalló que los mercados municipales pueden operar desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

En lo que respecta a supermercados, abastos, bodegas, panaderías, charcuterías, frigoríficos quedó establecido el horario hasta las 4 de la tarde. En este mismo reglón entran los restaurantes que solo pueden trabajar con servicios a domicilio.

El sector farmacéutico, a excepción de los establecimientos con servicios de 24 horas, funcionarán desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Por otra parte, el gobernador indicó que no podrán circular en el territorio regional las personas que no hagan uso de tapabocas y guantes. Y que a través de los puntos de control de los diferentes organismos de seguridad, se monitorea y restringe la circulación de vehículos, motos o cualquier otro medio de transporte no destinado a sectores priorizados o que no justifiquen su movilización.

En cuanto a requerimientos relacionados con el agua, gas y electricidad manifestó que monitorean a diario la situación en los distintos sectores y se gestionan las soluciones para garantizar los servicios básicos, así como también los alimentos a todos los barineses.