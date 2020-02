“Es peor que los nazis” ejército de EEUU, confiesa operador de dron

Un ex operador de aviones no tripulados (drones) de Estados Unidos confesó en un programa de televisión estadounidense Democracy Now, que se vio obligado a lanzar misiles contra niños afganos, y que el ejército de EEUU es “peor que los nazis”, reseñó el diario The Independent.

Brandon Bryant, perteneció a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante seis años, en ese tiempo operó aviones no tripulados Predator, disparando misiles de forma remota a objetivos a más de 7.000 millas de distancia.

Bryant considera que contribuyó directamente a matar a 13 personas él mismo y dice que su escuadrón disparó contra 1.626 objetivos, incluidas mujeres y niños. Asimismo, dice que sus acciones lo han dejado sufriendo un trastorno de estrés postraumático, y sufrió por parte de sus superiores medidas punitivas y burlas.

Bryant expresó que se retiró del ejército después de matar a un niño en Afganistán, cuando alertó a sus superiores le dijeron “era un perro de mierda, déjalo”. Ha realizado denuncias públicamente para que las personas entiendan el efecto deshumanizante del programa de drones en los operadores y las personas seleccionadas