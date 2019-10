Denuncias de persecución política contra opositores alteran la paz de Ecuador

El retorno a la paz en Ecuador se ha visto afectado en las últimas horas, tras las denuncias de persecución política contra quienes se oponen al gobierno de Lenín Moreno.

Entre los casos de persecución que se han registrado esta semana destacan la detención de Paola Pabón, prefecta de la provincia Pichincha, los allanamientos a casas de exfuncionarios del expresidente Rafael Correa, y las investigaciones abiertas en su contra, reseñó Prensa Latina

Todo esto ocurre, mientras el Ejecutivo sostiene un diálogo con el movimiento indígena para lograr un nuevo decreto sobre subsidios a los combustibles, tras la derogación — el pasado 14 de octubre — del Decreto 883, que desembocó en fuertes protestas y manifestaciones que dejaron saldo de ocho muertos, más de 1.300 heridos y más de 1.100 detenidos, además de decretarse Estado de Excepción y Toque de Queda en la capital, Quito.

“Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma”, detalló Pabón en Twitter tras el arresto.

De acuerdo con las autoridades, la funcionaria fue arrestada bajo el supuesto delito de rebelión, luego de múltiples acusaciones por parte de miembros del gabinete, que la responsabilizan de incitar a la desestabilización del gobierno.

Junto a Pabón fueron aprehendidas dos personas más Christian González y Pablo del Hierro, mientras que la casa del secretario ejecutivo del Movimiento Compromiso Social Revolución Ciudadana, Virgilio hernández, fue allanada y se desconoce el paradero del político, refiere un despacho de Prensa Latina.

Por su parte, los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía, del mismo partido solicitaron protección en la embajada de México en Ecuador, como medida para proteger sus vidas y la de sus familiares.

Por su parte, el gobierno de Lenin Moreno asegura que los detenidos y perseguidos forman parte de una intentona golpista, encabezada por el expresidente Rafael Correa y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

AVN