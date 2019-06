Defensoría del Pueblo inspeccionó Hospital de Maracay para garantizar correcto funcionamiento

La Defensoría del Pueblo inspeccionó este miércoles el Hospital Central de Maracay como parte de la labor de vigilancia que realiza la institución en materia de salud y derecho a la vida, reseña AVN.

En el recorrido encabezado por el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, el equipo de trabajo pudo constatar que algunas áreas del centro hospitalario se encuentran en remodelación para la actualización de los equipos tecnológicos y garantizar la confortabilidad y buena atención a los pacientes, destacó el ente en nota de prensa.

Asimismo, se evidenció que recientemente fue inaugurada la emergencia pediátrica, que dispone de 29 camas equipadas, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y una Unidad de Traumatología de primer nivel.

El Hospital Central de Maracay, ubicado en el municipio Girardot, estado Aragua, cuenta con el correcto funcionamiento del Servicio Central de Esterilización y Suministro, y la recolección de desechos sólidos y biológicos.

Además, actualmente la institución médica recibe donativos de insumos y medicamentos por parte de la Cruz Roja, en especial para la atención de pacientes con politraumatismos que ingresan por emergencia y mujeres embarazadas.

El Hospital dispone de 61 especialidades médicas por consulta externa en los departamentos de cirugía, medicina general, pediatría y gineco-obstetricia. Además cuenta con ocho quirófanos operativos y 648 camas para hospitalización y atiende un promedio de 267 pacientes diarios.

Tras el recorrido, el Defensor del Pueblo recomendó “reforzar la seguridad hospitalaria, impulsar la dotación de medicinas e insumos de forma general, aumentar el personal médico, de enfermería, técnicos y obreros”, según se reseña en la nota de prensa.

Ruiz instó a las autoridades a realizar talleres, foros y asambleas para el personal que labora en el centro de salud, con el fin de elevar los niveles de sensibilización y rescatar los valores éticos y morales que caracterizan el ejercicio de la medicina.

