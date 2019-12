Daniel Shaw destaca desinformación mediática de EEUU contra Venezuela

El Profesor de estudios latinoamericanos de la ciudad de New York, Daniel Shaw, destaca la desinformación de los medios de comunicación de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, mediante una transmisión en vivo del programa 360° por VTV desde el I er Congreso Internacional de Comunicación, refiere VTV.

Shaw expresó, que “suerte que existe, Telesur, VTV, RT porque hace unos 10 años atrás no existían esas plataformas y no teníamos esa forma de llegar a millones de seres humanos a través del mundo, pero hoy en día tenemos esa resistencia mediática para romper ese monopolio. “Es un honor y también una responsabilidad estar aquí, porque todos los días, cuando se habla de Venezuela, son puras mentiras, no hay ninguna información actualizada y romper ese bloqueo informativo es importante”, destacó el profesor.

Asimismo, resaltó que “los elementos más perjudiciales de este proceso desinformativo que están presente en los medios de comunicación norteamericanos, es que el New York Times, CNN, FOX , primeramente casi ni hablan de los pueblos latinoamericanos, son invisibles con nuevos conquistadores, muy parecidos a los conquistadores de hace 500 años atrás, entonces ni se menciona lo que está pasando en Bolivia sólo dicen que hay confrontamientos, no se habla de Venezuela nada más se habla de que hay hambre y necesidad; no se habla de bloqueo y la guerra de facto que existe contra el pueblo venezolano”.

Por otra parte, mencionó que hay altos oficiales norteamericanos que han dicho públicamente que la idea de este bloqueo financiero, económico contra Venezuela es desesperar al pueblo venezolano para que ellos puedan provocar una revuelta en el país.

Para finalizar, resaltó que “en EEUU hay una dictadura mediática, una censura total, pero sin embargo nosotros los pueblos humildes de allá siempre buscamos la verdad, hay grandes movimientos sociales contra la ruta policíaca y contra el imperialismo, nosotros los comunicadores populares y educadores populares tenemos que ser creativos unos periodistas guerreros, nos toca cada día un trabajo mas intenso para desafiar ese bloqueo informativo”, aseveró.