Cuba apoya diálogo entre Gobierno de Venezuela y oposición

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este lunes que La Habana apoyará todo proceso de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición que promueva “acuerdos absolutamente soberanos” entre venezolanos para solucionar la crisis.

“Cuba apoyará cualquier iniciativa dirigida a promover el diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana, con estricto apego a los principios del derecho internacional, en particular el no uso, ni la amenaza del uso de la fuerza, la no injerencia y la no intervención en los asuntos internos de los Estados”, señaló Rodríguez en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, informó que los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición regresarán a Oslo esta semana, después de los encuentros preliminares que tuvieron lugar en días previos para entablar un diálogo político entre ambas partes.