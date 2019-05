Crónica Negra | Melissa pudo haberse salvado

Cuando José Gregorio le fracturó la nariz fue cuando medio le prestaron atención en el Ministerio Público. De resto, había ido en varias oportunidades a denunciarlo, pero allí o bien se burlaban de ella o le decían que no podían actuar ante simples amenazas. Ella sabía que eso no era así, pero nada podía hacer, sino seguir los consejos de su madre que todos los días la encomendaba a Dios y le pedía que se cuidara.

Todos sabían que era un hombre muy peligroso, a pesar de que a muchos engañaba por su condición de santero. “Ese bicho de santero no tiene nada. A mi no me va a engañar con ese cuent chimbo de que él cree en Dios y en los Santos. A otro perro con ese hueso. Se le ve la maldad en los ojos. Ojalá nunca le vaya a hacer nada malo a esa pobre muchacha o a las criaturas”, dijo en una ocasión Don Filomeno a su compadre cuando lo vio pasar por el estacionamiento de las residencias en El Valle.

Ciertamente José Gregorio estuvo detenido en una ocasión, hará cosa de seis años, acusado nada menos de haber planificado y conspirado para mandar a asesinar a su propio hermano, porque presuntamente le tenía envidia. Las autoridades no pudieron probarle la autoría intelectual por lo que hubo de ser liberado.

Desde entonces nunca fue bien visto por la mamá de Melissa, así como por los vecinos de las residencias Unep, ubicadas en Los Jardines del Valle, a donde seguía acudiendo de vez en cuando para buscar a su hijo a quien se llevaba varias veces para Los Teques, donde estaba viviendo actualmente, o bien para visitar a una hermana suya que vivía allí.

Consecuente y luchadora

Melissa Sidney Arcila Ruíz, de 38 años de edad, era manicurista de profesión y no sólo trabajaba en una peluquería sino que además era muy solicitada por sus familiares, amigos y conocidos para que les acomodara las manos en sus respectivos hogares.

Hace cosa de tres años una amiga le estuvo calentando la oreja para irse del país y le decía todos los días que con sus conocimientos de manicure podía hacer mucho dinero en el exterior, pero Melissa, nunca de dejó convencer primero porque amaba a su patria y luego porque decía que sería incapaz de irse y dejar a sus dos hijos al cuidado de su madre.

Sin embargo, era víctima recurrente de su expareja, quien la maltrataba y la acosaba. Es decir las golpizas si acaso disminuyeron un tanto con la separación, pero no cesaron del todo.

En una ocasión, José Gregorio la agarró por el cuello y estuvo a punto de matarla. Ella fue a colocar la denuncia a la policía y allá, en la sede policial, casi que no le creyeron y cuando ella se les molestó y les armó un zaperoco fue cuando se enseriaron. No obstante, le dieron que no tenían papel y que debía narrar los hechos e imprimirlo en una hoja y la trajera a la comisaría para ellos sellarla y firmarla.

Vida de perros

Melissa vivió durante quince años con José Gregorio Pérez, a quien le llevaba un año, pues él tenía treinta y ocho. Siempre residieron en el apartamento 12-02, piso 12 del edificio Unep en Los Jardines de El Valle y tuvieron dos hijos: un varoncito que actualmente tiene doce años de edad; y una hembrita que tiene siete.

Cuando comenzaron las primeras golpizas ella estuvo a punto de separarse, pero su familia abogaba por él y le decía que ese era su marido, que una mujer sola era un manjar apetecible. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que los de los golpes no eran juego, sino que de verdad aquel hombre era un energúmeno, comenzaron a presionarla para que lo dejara.

Y vino la separación

Sin embargo, un buen día se le plantó, lo amenazó con volver a denunciarlo en la policía y decidió separarse de él. A regañadientes el hombre se marchó para Los Teques y ella se quedó viviendo sola en el apartamento de El Valle con sus dos hijos, pero el continuó acosándola y amenazándola.

Pero José Gregorio no se conformó con acosarla y hostigarla, sino que continuó golpeándola cada vez que tenía oportunidad. En una ocasión le reclamó porque le habían dicho que ella estaba saliendo con un muchacho y como ella no se lo negó sino que le respondió que ellos ya no tenían nada y ella podía decidir qué hacer con su vida, le cayó a golpes y le fracturó la nariz.



Melissa lo denunció una vez más ante el Ministerio Público y la policía, pero en esa ocasión lo más que pudo conseguir fue que le dictaran una orden de alejamiento, la cual José Gregorio violó como le dio la gana, a pesar de que ella reportaba la irregularidad.

La última golpiza

El domingo Melissa habló con su mamá y le dijo que tenía un mal presentimiento, pero no supo explicar la razón. El lunes se levantó temprano, hizo el desayuno y preparó las loncheras, despertó a los niños, los vistió y los llevó hasta la planta baja para esperar el transporte.

Diez minutos después estaba de regreso a su apartamento. Ella no escuchó ningún movimiento extraño ni vio nada irregular, pero apenas metió la llave en el cilindro de la cerradura sintió que unas manos, cual tenazas la agarraban por el cuello y la empujaron hacia el interior del inmueble.

Era José Gregorio. Estaba fuera de si. Ella intentó gritar con la intención de pedir ayuda, pero recibió un sólido puñetazo en el rostro, qwue la deja sin dientes. Intuyó que la cosa venía por otro camino cuando él comenzó a amarrarle las manos, cosa que nunca había hecho, pero ya no podía hacer nada. Él sacó unas tijeras y le infirió doce heridas punzopenetrantes. La sangre se mezclaba con los gritos ahogados que demandaban ayuda.

Al percatarse de lo que había ocurrido, varios vecinos intentaron socorrerla y la trasladaron hasta el hospital Clínico Universitario, pero llegó sin signos vitales. Luego se supo que José Gregorio subió al piso 14 del edificio Savoy, ubicado en la entrada del callejón La Matanza allí mismo en El Valle, y se lanzó al vacío desde el piso 14.

Tanto los familiares de ella como los de José Gregorio coincidieron al día siguiente en la morgue de Bello Monte. No se dirigieron palabra alguna e incluso evitaron las miradas. l