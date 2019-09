Crónica negra | Dime con quién te fotografías y te diré quién eres

Brother, Menor, quiero hablar con ustedes. Tenemos una misión muy importante, que nos puede dejar una importante cantidad de dinero, pero más que eso, nos abriría las puertas para una relación súper importante con la crema y nata de Venezuela.

-Perooo,de qué se trata Neco?

-Por qué tanto misterio?

Nos van a entregar a un personaje en San Cristóbal y debemos garantizarle la seguridad hasta acá y luego pasarlo hacia Cúcuta, que mañana 22 de febrero hay una vaina, un concierto y van a tratar de pasar unos camiones hacia Venezuela. Todo debe hacerse en secreto y debemos usar los hombres de mayor confianza y ustedes deben dirigir la operación personalmente, no quiero errores.

-Y de quién se trata Neco?

Se trata de un presidente. Bueno, nadie lo eligió sino que se autonombró, pero los gringos lo reconocen.

El personaje iba dentro de una camioneta Toyota, delante iban los jefes paramilitares y detrás varios autos escoltas y motorizados. Veía anonadado hombres armados de lado y lado, algunos con cara de niño, y estaba consciente de que eran paramilitares, porque algunos iban vestidos como paisanos, pero no sentía miedo sino que al contrario, ellos le inspiraban seguridad y confianza.

Después de pasar la trocha y cuando lo iban a entregar a las autoridades de la ciudad que los esperaban, el personaje les dijo que quería tomarse una foto con ellos y los hombres se extrañaron pero accedieron.

Tomadas las fotos, se despidieron y quedaron en que el operativo de regreso a Venezuela debían cuadrarlo con Neco.

Diítas después de que el gobierno lograra impedir el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria al país, que luego se supo que era más mediática que otra cosa, pues comida casi no había, se anunció que un grupo de paramilitares, vinculado con la oposición, había ingresado al país, y que tenían planes de cometer asesinatos selectivos de líderes y políticos.

Lo único bueno de esa alocución fue que el ministro dijo que el gobierno los tenía identificados y que los iban a buscar hasta debajo de las piedras, pero por supuesto, la gente de la oposición no le creyó y dijo que eso era un cuento chino que buscaba desviar la atención.

Y cayó el Neco. En marzo, el ministro Jorge Rodríguez informó que un peligroso paramilitar había sido detenido en Valencia y que éste había ingresado al país con la misión de asesinar al presidente Nicolás Maduro, así como a otros dirigentes del Gobierno. Fueron muchos los opositores que rieron y se burlaron.

Pero la tía Felipa, que conmigo se encontraba, se persignó tres veces y dio muestras de estar verdaderamente asustada. “Todo lo que dice el ministro es verdad y se queda corto. Ese bicho yo lo conozco desde hace varios años y es capaz de eso y de mucho más. Ese es un asesino de los más malos, que es capaz de matar a su madre”, me dijo.

Me explicó que Wilfrido de Jesús Torres Gómez (Necoclí) no era un jefe paramilitar cualquiera sino que es el máximo cabecilla de Los Rastrojos, una de las bandas más poderosas que opera en la frontera con Colombia, que está conformada por al menos setenta hombres, armados hasta los dientes, y que extorsionan no sólo a los comerciantes a ambos lados, de Táchira y Cúcuta, sino también a narcotraficantes y contrabandistas y además ejercían control total sobre los “caminos verdes” que comunican con el vecino país.

Me dijo Felipa que le decían Necoclí, porque nació en Necoclí, uno de los once municipios de Urabá (Antioquia) y que había ingresado a Los Rastrojos hace más de diez años, sólo que fue escalando posición debido a la muerte de los antiguos líderes de la banda.

Se calcula que Necoclí pagaba una nómina de un millón de dólares semanales, entre la estructura armada y la inmensa red logística que poseen, entre quienes se cuentan informantes, traficantes, los que proveen gasolina, los que vigilan las trochas, los que mueven los vehículos, los que producen alimentos, los que cuidan fincas.

Las autoridades venezolanas buscaban afanosamente a El Neco desde hacía varios meses por las poblaciones venezolanas de La Grita, El Guayabo y La Fría, hasta que les llegó un pitazo de muy buena fuente que les dijo que se encontraba en el centro del país.

Ya iba a ser mediodía cuando la ciudad de Valencia fue tomaba por decenas de hombres camuflados de paisanos. No tenían certeza de cuántas personas podían estar acompañando al Neco, por lo que extremaron las medidas de seguridad.

No hizo falta echar un sólo tiro, pues cuando, se percataron que iba de lo más confiado y relajado y que nadie venía tras él, por lo que lo agarraron y de una vez se lo llevaron para Caracas en un helicóptero.

Cuando lo agarraron intentó despistar a los funcionarios y se identificó como Luis Eduardo Picón Gómez. Igual se lo llevaron y luego se determinó qu portaba una cédula falsa venezolana que pertenecía a un hombre nacido en diciembre de 1973, en Udón Pérez, Catatumbo, estado Zulia.

Golpe de timón.Una vez que Necoclí fue detenido en Venezuela, Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, y John Jairo Durán, alias El Menor, decidieron quedarse con las riendas del grupo. Conversaron el asunto con la gente de ellos de su más alta confianza y al día siguiente convocaron una reunión y anunciaron que en lo sucesivo ellos serían los jefes de la banda.

Esa misma noche, varias decenas de sujetos desertaron del grupo, pues no estaban de acuerdo con la traición hacia su máximo jefe. De ellos no se supo más hasta el mes de junio cuando se aparecieron en Boca de Grita, armados hasta los dientes y con otros hombres que habían reclutado, con la intención de ajustarles cuentas a El Menor y al Brother.

Narran los pobladores que aquello fue una plomamentazón infernal que se prolongó durante casi todo el día, y no es para menos, un tiroteo entre asesinos, entre sujetos acostumbrados a la muerte. Se habla de doce personas muertas, pero los cadáveres nunca aparecieron, aunque eso no es raro, porque los paramilitares son especialistas en picotear cadáveres en pedacitos y hacerlos desaparecer, sin que se les arrugue un músculo de la cara.

En medio de la refriega, El Brother logró escapar, pero a los días decidió entregarse ante las autoridades, ya que sintió que estaba cercado entre las policías colombianas y venezolanas y al mismo tiempo con los hombres de Necoclí.

Por su parte, El Menor también estuvo a punto de escapar, pero recibió cuatro balazos en la refriega. No obstante, con ayuda de algunos de sus hombres logró llegar hasta el río Zulia, pero cuando estaban a punto de abordar una canoa, del lado colombiano, fueron sorprendidos por agentes de la Policía Meropolitana de Cúcuta. Les incautaron un fusil, tres granadas, uniformes militares y un montón de balas.

Me cuenta la tía Felipa que no hay certeza de que el paramilitar Necoclí permanezca aún detenido en Venezuela, porque el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo de Justicia manifestó que el gobierno colombiano no les había enviado aún los recaudos necesarios a fin de proceder a su extradición hacia Colombia y que les iban a dar 90 días más para que lo hicieran, pero que, en caso de que no lo enviaran, no iban a tener más remedio que soltarlo. Los 90 días se cumplieron el mes pasado y no hubo información oficial sobre si Colombia mandó o no los recaudos exigidos.