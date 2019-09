Continúa búsqueda de víctimas por huracán Dorian en las Bahamas

Diversas entidades del Gobierno de las Bahamas, así como los propios pobladores de este archipiélago y equipos de ayuda continúan hoy la búsqueda de cuerpos bajos los escombros dejados por el huracán Dorian. Hasta el momento suman 50 las personas que perdieron la vida en medio del embate de este fenómeno meteorológico, considerado el peor que ha azotado al país.

Varios ministros aseguraron que siguen peinando meticulosamente las áreas afectadas para encontrar a los fallecidos. De acuerdo con los titulares de Seguridad Nacional, Marvin Dames; y de Salud, Duane Sands, debido a las grandes áreas que deben revisar, podrían pasar semanas antes de que se recupere el último cuerpo, reseña Prensa Latina.

Asimismo señalaron que ante las graves inundaciones existe la posibilidad de que algunos nunca se encuentren. Rechazaron algunas críticas, circuladas por varias vías, que pretenden socavar el trabajo de los equipos de recuperación.

Negaron que el Gobierno esté ‘escondiendo los cuerpos’ para no dar la verdadera cifra de decesos.’Queremos ser extremadamente cuidadosos aquí y esta búsqueda no tomará uno o dos días como la gente querría pensar’, recalcaron.

Explicaron que la búsqueda debe organizarse, tiene que ser metódica, hay que ir casa por casa, asentamiento por asentamiento y cayo por cayo.

Dames dijo que hasta ahora no tienen idea de cuántas personas están desaparecidas en islas Ábaco, una de las áreas más impactadas por Dorian donde se mantuvo casi estático pos más de dos días con vientos por encima de los 200 kilómetros por hora.

Por su parte, Sands, insistió en que el proceso no se apresurará y negó que se hubieran realizado entierros masivos. ‘No ha habido entierros masivos en Abaco. De hecho, ni siquiera hemos completado la primera autopsia de personas que han sucumbido a la tormenta’, enfatizó.

Al mismo tiempo explicó que la búsqueda será minuciosa porque no se puede usar un equipo que violaría la dignidad de estos restos humanos, por lo que no se puede ir con una excavadora y simplemente hurgar en un área en particular.

Negó también que en el país hayan brotes de cólera y otras enfermedades tal como dicen algunas personas en las redes sociales.