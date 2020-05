Conozca paso a paso la confesión de Jonathan Franco

El desertor Jonathan Rafael Franco Quiñonez capturado en la Colonia Tovar, estado Aragua, por las autoridades en pasado el 11 de mayo, y que participó en la llamada Operación Gedeón, confesó este martes la participación del mercenario norteamericano Jordan Goudreau, en el plan golpista que pretendia asesinar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de mayo.

Franco es empleado de la empresa de seguridad privada estadounidense Silvercorp USA, contratada por Juan Guaidó, y a la cuál se pretendía pagar 212 millones 900 mil dólares, para cometer los actos violentos en la nación.

Explicó que en su intento de huir de las fuerzas policiales del Estado venezolano, se escondió junto a otros dos terroristas, en la Colonia Tovar, en el estado Aragua, donde hizo contacto vía Instagram con Goudreau, en la cuenta @Jordangguy el pasado 9 de mayo.

Aqui la confesión íntegra:

Jordan Goudreau es uno de los integrantes de las empresas Silvercorp y yo le escribí a él a través de Instagram pidiendole ayuda

-¿Cómo le escribiste?

– Le escribí, Jordan necesitamos ayuda, ando con dos compañeros más, y me dijo que si sabía llegar a «Piedras Negras», que quedaba cerca de Aruba. Si no me equivoco hay 7 millas, y me dijo que necesitaba un bote peñero para llegar y yo le dije que no estaba cerca la costa, que estaba en la Colonia Tovar.

Le dije que necesitaba ayuda y que si conocía a alguien para que nos sacara de ahí y él me dijo que… iba a hacer una llamada.

Me preguntó que a que hora se podía comunicar conmigo y yo le dije no sé, vamos a estar en el teléfono no sé por cuánto tiempo, y me dijo, contáctame dentro de seis horas.

Saqué la cuenta y dije entonces a las 20:00 te estoy escribiendo. Me dijo que Ok.

Esperé la hora, le escribí, y me djo que no tenía respuesta alguna, me dijo que me quedara donde estaba durmiendo y que lo contactaba luego por la mañana, al día siguiente lo contacté y no me respondió.

