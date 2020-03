Comerciantes de Barinas acataron la medida de cierre por el covid-19

Más del 90% de los comerciantes de la ciudad de Barinas acataron la medida de cierre temporal decretada por el Ejecutivo Nacional, cómo parte de la cuarentena social que inició desde este martes, 17 de marzo, en todo el país.

Publicidad

El centro de la capital del estado Barinas amaneció cerrado, solo comercios de víveres, panaderías y farmacias abrieron sus puertas.

Desde muy tempranas horas comisiones de los distintos organismos de seguridad se desplegaron por todo el sector comercio supervisando el cumplimiento del decreto nacional.

También se evidenció en el mercado La Carolina y otros establecimientos colas pequeñas de personas abasteciéndose de alimentos de primera necesidad.

Esta situación mantiene preocupados tanto a propietarios de los comercios como a los trabajadores, ya que la expansión del Covid-19 está paralizando la actividad económica y no obtendrán los ingresos para mantener sus hogares mientras dura la cuarentena.

«Si no abre el negocio no hay trabajo. Cómo voy a sobrevivir y a llevar el alimento a mis hijos. Esta pandemia está arrasando no solo con la salud sino con la economía», manifestó Jesús Leal, empleado de un restaurante.