“Colombia es campeón en políticas desacertadas”

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que el gobierno de Iván Duque “y su combo” merece todos los reconocimientos por ser campeón mundial en políticas desacertadas.

“Corrupción, asesinatos de sus líderes, más desplazados por la violencia interna. ¿Qué dicen el resto de países de eso? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice la OEA sobre eso, el Grupo de Grima del peligro que significa tener un vecino como el país colombiano?”, refirió en su programa televisivo.

Por otra parte, Cabello sostuvo que las acciones de la derecha criolla están guiadas por los intereses personales de la élite que la dirige y no en función de satisfacer las demandas de sus seguidores.

“No hay plan señores de la derecha, no hay plan, jamás ha habido un plan, lo que ha habido es ambición de estos sectores, no ha habido ni habrá plan y menos con esa falta de dirigencia en la oposición”, expresó.

Dijo que que la reciente gira que hizo el diputado Juan Guaidó por Europa y Norteamérica, no obtuvo ningún tipo de resultado, hecho que indicó incrementará el rechazo hacia el autoproclamado.

“Me atrevo a vaticinar, que en diez días la oposición debe estar botando los huesitos de Juanito Alimaña por no cumplirle. Le van a preguntar: ‘¿Tú no y que te fuiste dos semanas de viaje porque ibas a sacar a (Nicolás) Maduro?’, y él no va a tener nada que responder”, acotó.

Resaltó que el retorno de Guaidó no generará ningún tipo de hecho de importancia. “En el país no va a pasar nada, porque ese señor es la nada”, dijo al tiempo que destacó la estabilidad política que se ha logrado en el país y les señaló a los seguidores de la derecha que “seguirán viendo a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores como Presidente de la República…”.