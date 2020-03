El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, reiteró su apoyo al diálogo nacional como mecanismo para solucionar los problemas del país y expresó su rechazo a toda acción que promueva una invasión extranjera en la nación.

Publicidad

En entrevista para el programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo, el líder opositor indicó que la violencia y el odio no ofrecen nada al país y apostó por la Mesa de Diálogo Nacional que lleva adelante el Ejecutivo con representantes de la derecha del país, de la cual Fermín es miembro.

«El fanatismo, el odio, la violencia no tienen nada que ofrecer a Venezuela. Yo tengo fe en el diálogo y soy de los que cree que dialogar es buscar puntos de aproximación. Yo sí creo en la política nacionalista, no en la violencia, no creo en los tutelajes extranjeros. La acción política Venezuela la requiere con urgencia», enfatizó.

«Venezuela debe apostar a la estabilidad y la Mesa de Diálogo es crucial para que nos pongamos de acuerdo y levantemos el país. El camino de los acuerdos y el de la política hay que transitarlo a fondo», insistió.

Además, el dirigente opositor ratificó la importancia del voto y exhortó a la población a participar en las elecciones parlamentarias que se realizarán este año 2020, reseñó AVN.

«Hago un llamado a todos para que se atrevan a participar. Venezuela necesita un mínimo de estabilidad y estoy convencido de que el voto es uno de esos elementos», significó.

Asimismo, instó a los parlamentarios a tomar el rumbo del pluralismo y el entendimiento para dar soluciones a los problemas políticos y económicos del país.

Por último, Fermín reconoció el liderazgo histórico del comandante Hugo Chávez y su lucha contra las élites y los monopolios.

«Hugo Chávez emergió no solo con su carisma, con su sencillez, sino que emergió con un discurso contestario, contra las cúpulas y monopolios. Fue un discurso oportuno para el país, un llamado de atención con un gran entusiasmo. De manera que el presidente Chávez fue un personaje histórico y hoy en día un referente político tanto para quienes tuvimos ocasión de estar en desacuerdo con algunos de sus planteamientos, como para quienes siguen sus banderas», sostuvo.